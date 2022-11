Κοινωνία

Πέτρος Γιάμαλης - ΗΣΑΠ: Στάση εργασίας στην επέτειο του δυστυχήματος

Συμβολική στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στη μνήμη του μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στα Πατήσια.

(εικόνα αρχείου)

Ακινητοποιημένοι, για 10 λεπτά, παρέμειναν οι συρμοί του ΗΣΑΠ την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, ως φόρος τιμής στη μνήμη του εργαζόμενου των ΗΣΑΠ που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε πριν έναν χρόνο, κοντά στον σταθμό «Ν. Ηράκλειο».

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ αναφέρει:

"Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, τιμώντας την μνήμη του αδικοχαμένου Πέτρου Γιάμαλη, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος που έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος, πραγματοποιούμε συμβολική στάση εργασίας (οι συρμοί θα παραμείνουν στις αποβάθρες των σταθμών για 10 λεπτά). Παράλληλα οι συνάδελφοι του θα μεταβούν στον τόπο του δυστυχήματος, κοντά στον σταθμό «Ν. Ηράκλειο» της Γραμμής 1, για να αποδώσουν φόρο τιμής . Το Σωματείο μας, από την πρώτη στιγμή, ζητάει και θα συνεχίσει με επιμονή, να διεκδικεί την απονομή Δικαιοσύνης καθώς με οργή διαπιστώνουμε ολιγωρία στην πορεία των ερευνών, με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά το θανατηφόρο δυστύχημα να μην έχει ξεκινήσει καν η δικαστική διαδικασία!

Δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει την θλιβερή πρωτιά στα εργατικά ατυχήματα τα οποία συνεχίζουν να αυξάνονται, με γεωμετρική πρόοδο. Βασική αιτία είναι η κυβερνητική πολιτική, η οποία μεθοδικά ξεθεμελίωσε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και άφησε απροστάτευτους τους εργαζόμενους να γίνονται θυσία στο βωμό του κέρδους των εργοδοτών.Η ΣΤΑ.ΣΥ ένα χρόνο μετά το τραγικό συμβάν όχι μόνο δεν έχει προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια ώστε να διαφυλάξει τους εργαζόμενους της, όχι μόνο δεν έχει διαμορφώσει τις απαραίτητες διαδικασίες αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών, όχι μόνο κωφεύει στις εκκλήσεις των Συνδικάτων για να μην ξαναζήσουμε παρόμοιο γεγονός, αλλά έχει θέσει το θέμα της ασφάλειας χαμηλά στην ατζέντα της. Μάλλον το βόλεμα «των δικών μας παιδιών» είναι πιο σημαντικό.

Ήρθε η ώρα όλοι οι εργαζόμενοι, ενωμένοι, να απαιτήσουμε να αναδιαμορφωθούν και να ενισχυθούν, πραγματικά, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να σταματήσει η ασυδοσία των εργοδοτών και να αρχίσουν να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Δεν ξεχνάμε τον Πέτρο! Τον κρατάμε ζωντανό μέσα μας και απαιτούμε δικαίωση για τον πρόωρο χαμό του!

Για τη Διοίκηση

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Π. Κοντογιάννης Γ. Κολαΐτης"

