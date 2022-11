Κοινωνία

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: “Σήμα” της Ιντερπόλ στις ελληνικές αρχές

Στοιχεία ενός υπόπτου έδωσε τη Δευτέρα η Ιντερπόλ σε ελληνικές και τουρκικές αρχές. Πού θεωρείται πιθανόν να βρίσκεται ο άνδρας.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Οι Τούρκοι έστειλαν το απόγευμα της Δευτέρας στην Ιντερπόλ τα στοιχεία και τη φωτογραφία ενός ύποπτου, σχετιζόμενου με την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Παρόλο που οι πληροφορίες τους λένε ότι πέρασε στη Βουλγαρία, από την Ίντερπόλ ενημερώθηκαν και οι ελληνικές αρχές καθώς η Τουρκία, όπου έγινε η επίθεση, γειτνιάζει με την Ελλάδα και υπάρχει ο φόβος μήπως βρίσκεται στη χώρα μας.

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή στην οδό Ιστικλάλ και έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την έκρηξη της Κυριακής, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 80 άλλους.

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο κ. Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.





Μάλιστα, δήλωσε πως « αν δεν την συλλαμβάναμε, θα είχε διαφύγει παράνομα στην Ελλάδα», αναφερόμενος στην γυναίκα που συνελήφθη για την επίθεση στην Πλατεία Ταξίμ.

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ακόμη «δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια της Αμερικανικής Πρεσβείας», και πρόσθεσε: «Θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο μήνυμα που λάβαμε». Θεοδωρικάκος: Καταδικάζουμε την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία «Έχουμε εκφράσει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στον Τουρκικό λαό και στο Τουρκικό κράτος, καταδικάζοντας με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση στη Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα είναι από θέση αρχής ενάντια σε κάθε τρομοκρατική πράξη όπου και να συμβαίνει και εναντίον οποιουδήποτε στρέφετε. Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών το γνωρίζει αυτό, ότι η χώρα μας φυλάσσει πάρα πολύ καλά τα σύνορά της και κανένας δε μπορεί να μπει παρανόμως στη, άρα ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της. Από την εποχή του Φεβρουαρίου - Μαρτίου του 2020 μέχρι και τις μέρες μας οι παράτυποι μετανάστες που έρχονται οργανωμένα ως ασύμμετρη απειλή, αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο και πάντοτε με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Η γυναίκα η οποία θεωρείται από τις τουρκικές αρχές ως η δράστης της επίθεσης συνελήφθη στην περιοχή Κιουτσιούκμετσε τα ξημερώματα η τρομοκράτισσα. Κατά την ανάκριση η Αχλάμ Αλμπασχίρ, υπήκοος Συρίας, αποκαλύφθηκε ότι εκπαιδεύτηκε από ΡΚΚ και Κούρδους Συρίας PYD και ότι έφτασε στην Τουρκία μέσω Άφριν. Για τη σύλληψή της εξετάστηκαν 1.200 κάμερες ασφαλείας που παρακολουθούσαν τις διαδρομές της. Έγιναν συλλήψεις σε 21 σημεία όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν σε επαφή η γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 46 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και η δράστης. Το Κομπάνι είναι πασίγνωστη πόλη, λόγω της μάχης του 2015, όταν οι κουρδικές δυνάμεις απώθησαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Το Κομπάνι ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), των οποίων οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), σύμμαχοι του PKK, είναι η κύρια συνιστώσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι ανέφεραν την Κυριακή ότι για την επίθεση ευθυνόταν «γυναίκα». Ο κ. Σοϊλού δεν διευκρίνισε το φύλλο του προσώπου που συνελήφθη.

???? | URGENTE: Fuerte explosion en Estambul hace momentos, se reportan varios heridos. pic.twitter.com/GvqqdNN4ha — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 13, 2022

Το PKK, κουρδική αυτονομιστική παράταξη η οποία πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Πάνω από 40.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μειονοτικοί, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον πόλεμο, κυρίως στη νοτιοανατολική Τουρκία.

???? | Momentos despues de la explosion en Estambul: pic.twitter.com/3BHIyIg83p — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 13, 2022

Η οργάνωση αυτή έχει βρεθεί στην καρδιά της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία: η Άγκυρα εμποδίζει από τον Μάιο την εισδοχή της Στοκχόλμης στο NATO, κατηγορώντας τη πως επιδεικνύει ανοχή έναντι του PKK.

Η τουρκική κυβέρνηση απαίτησε την έκδοση μελών της κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης από τις σουηδικές αρχές σε μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, άλλη σκανδιναβική χώρα που επιδιώκει την ένταξή της στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού και βλέπει το εγχείρημα να εμποδίζεται από την Άγκυρα.

Το PKK έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές αιματηρές επιθέσεις στην επικράτεια της Τουρκίας. Το ίδιο ή οργανώσεις που η Άγκυρα ερίζει πως συνδέονται με αυτό είναι στόχος τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία.

Τον περασμένο μήνα, οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν την κατηγορία από την τουρκική αντιπολίτευση για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον μαχητών του PKK. Η αυτονομιστική οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με 17 ονόματα, συνοδευόμενα από φωτογραφίες, προσώπων που παρουσιάστηκαν ως «μάρτυρες», ως πεσόντες από τα χημικά αέρια που φέρεται να χρησιμοποίησε ο τουρκικός στρατός.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επικοινώνησε με τον δικηγόρο της οικογένειας της τραυματίας στην Κωνσταντινούπολη και σε συνεννόηση με το Προξενείο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών, μία Ελληνίδα ειναι μεταξύ των τραυματιών της έκρηξης βόμβας την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη:

"Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τουρκικών αρχών, μεταξύ των τραυματιών από την χθεσινή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, είναι Ελληνίδα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα γυαλιού και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της πόλης. Οι προξενικές αρχές παρέχουν κάθε δυνατή αρωγή", αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πρόκειται για Ελληνίδα που μένει στην Τουρκία, αλλά για συμπατριώτισσα μας που έκανε τουρισμό στην Πόλη.

