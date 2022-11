Κοινωνία

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Στην Ελλάδα μεταφέρεται η Ελληνίδα τραυματίας

Επικοινωνία του Υπουργού Υγείας με τον δικηγόρο της γυναίκας που τραυματίστηκε κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επικοινώνησε με τον δικηγόρο της οικογένειας της τραυματίας στην Κωνσταντινούπολη και σε συνεννόηση με το Προξενείο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών, μία Ελληνίδα ειναι μεταξύ των τραυματιών της έκρηξης βόμβας την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη:

"Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τουρκικών αρχών, μεταξύ των τραυματιών από την χθεσινή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, είναι Ελληνίδα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα γυαλιού και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της πόλης. Οι προξενικές αρχές παρέχουν κάθε δυνατή αρωγή", αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πρόκειται για Ελληνίδα που μένει στην Τουρκία, αλλά για συμπατριώτισσα μας που έκανε τουρισμό στην Πόλη.

Η σύλληψη της γυναίκας που άφησε την βόμβα

Την στιγμή της σύλληψης της γυναίκας που φέρεται να άφησε τη βόμβα στον πεζόδρομο Ιστικλάλ στην Κωνσταντινούπολη, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 81, δημοσιοποιεί το πρακτορείο DHA της Τουρκίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι η γυναίκα που άφησε την βόμβα, η οποία έσπειρε τον θάνατο και τον πανικό, συνελήφθη

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, αργά το βράδυ της Κυριακής, κατηγόρησε το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την έκρηξη της Κυριακής, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Σοϊλού: Αν δεν την συλλαμβάναμε θα είχε διαφύγει στην Ελλάδα

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως «αν δεν την συλλαμβάναμε, θα είχε διαφύγει παράνομα στην Ελλάδα», αναφερόμενος στην γυναίκα που συνελήφθη για την επίθεση στην Πλατεία Ταξίμ.

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ακόμη «δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια της Αμερικανικής Πρεσβείας», και πρόσθεσε: «Θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο μήνυμα που λάβαμε».

Θεοδωρικάκος: Καταδικάζουμε την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία

«Έχουμε εκφράσει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στον Τουρκικό λαό και στο Τουρκικό κράτος, καταδικάζοντας με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση στη Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα είναι από θέση αρχής ενάντια σε κάθε τρομοκρατική πράξη όπου και να συμβαίνει και εναντίον οποιουδήποτε στρέφετε.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών το γνωρίζει αυτό, ότι η χώρα μας φυλάσσει πάρα πολύ καλά τα σύνορά της και κανένας δε μπορεί να μπει παρανόμως στη, άρα ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της. Από την εποχή του Φεβρουαρίου - Μαρτίου του 2020 μέχρι και τις μέρες μας οι παράτυποι μετανάστες που έρχονται οργανωμένα ως ασύμμετρη απειλή, αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικό τρόπο και πάντοτε με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η γυναίκα η οποία θεωρείται από τις τουρκικές αρχές ως η δράστης της επίθεσης συνελήφθη στην περιοχή Κιουτσιούκμετσε τα ξημερώματα η τρομοκράτισσα.

Κατά την ανάκριση η Αχλάμ Αλμπασχίρ, υπήκοος Συρίας, αποκαλύφθηκε ότι εκπαιδεύτηκε από ΡΚΚ και Κούρδους Συρίας PYD και ότι έφτασε στην Τουρκία μέσω Άφριν.

Για τη σύλληψή της εξετάστηκαν 1.200 κάμερες ασφαλείας που παρακολουθούσαν τις διαδρομές της.

Έγιναν συλλήψεις σε 21 σημεία όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν σε επαφή η γυναίκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης 46 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και η δράστης.