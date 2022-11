Κόσμος

Ουκρανία: Στη Χερσώνα ο Ζελένσκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποδοχή ήρωα επεφύλασσαν οι κάτοικοι της απελευθερωμένης Χερσώνα στον Ουκρανό Πρόεδρο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα την πόλη Χερσώνα στον νότο της Ουκρανίας για να γιορτάσει την ανακατάληψή της από τις ρωσικές δυνάμεις μαζί με τους χαρούμενους κατοίκους και τα ουκρανικά στρατεύματα, έπειτα από μήνες ρωσικής κατοχής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η οπισθοχώρηση της Ρωσίας από την Χερσώνα την περασμένη εβδομάδα μετά την ουκρανική αντεπίθεση ενδέχεται να σηματοδοτήσει ην αρχή του τέλους του πολέμου.

«Προχωράμε προς τα εμπρός» δήλωσε ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους στην Χερσώνα μετά την ομιλία του στους παρατεταγμένους στρατιώτες μπροστά από το κτίριο της διοίκησης στην κεντρική πλατεία της πόλης. «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη, ειρήνη για ολόκληρη τη χώρα μας».

Τα στρατιωτικά κέρδη αναμένεται να είναι πιο δύσκολα καθώς έρχεται ο χειμώνας. Αλλά όταν ρωτήθηκε αν η ανακατάληψη της Χερσώνας θα σημάνει την αρχή του τέλους του πολέμου, ο Ζελένσκι απάντησε: «Φυσικά . Βλέπετε τον ισχυρό στρατό μας. Βήμα προς βήμα πορευόμαστε (κινούμαστε) μέσω της χώρας, στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους για τη στήριξή τους στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και είπε ότι η αποστολή από τις ΗΠΑ αμερικανικών συστημάτων εκτοξευτήρων πολλαπλών ρουκετών HIMARS έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά για την Ουκρανία στον πόλεμο.

Γονείς με παιδιά, κάποιοι σπρώχνοντας παιδικά καρότσια, συγκεντρώθηκαν επίσης στην κεντρική πλατεία.

Κάποιοι κουνούσαν ουκρανικές σημαίες και άλλοι είχαν τη σημαία περασμένη στους ώμους τους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, μπορείτε να το καταλάβετε από την αντίδραση των ανθρώπων, δεν είναι στημένη η αντίδρασή τους», είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος πλαισιωνόταν από βαριά οπλισμένους φρουρούς ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ήταν σημαντικό να επισκεφθεί την Χερσώνα για να δείξει την υποστήριξή του προς τους κατοίκους της οι οποίοι επί περίπου οκτώ μήνες υπέμεναν τη ρωσική κατοχή και να τους δείξει ότι «επιστρέφουμε πραγματικά, πραγματικά υψώνουμε τη σημαία μας».

Ερωτηθείς πού θα προωθηθούν ενδεχομένως οι ουκρανικές δυνάμεις, ο Ζελένσκι απάντησε: «Όχι στη Μόσχα... Δεν ενδιαφερόμαστε για τα εδάφη μιας άλλης χώρας».

Βομβαρδισμοί σε κοντινή απόσταση

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρέμεινε περίπου 30 λεπτά στην Χερσώνα πριν αποχωρήσει. Μερικά λεπτά πριν φθάσει στην πόλη, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της Χερσώνας ακούστηκαν βομβαρδισμοί. Αφότου τελείωσε την ομιλία του, αντηχούσαν πάνω από την πόλη πολλές ακόμη εκρήξεις από πυρά πυροβολικού.

Τα ουκρανικά στρατεύματα έφθασαν στο κέντρο της πόλης την περασμένη Παρασκευή, αφότου η Ρωσία εγκατέλειψε την μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που είχε καταλάβει από την ημέρα της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων σηματοδότησε την τρίτη μεγάλη υποχώρηση των Ρώσων κατά την διάρκεια του πολέμου και την πρώτη που συνεπάγεται την παράδοση μιας τόσο μεγάλης κατεχόμενης πόλης μπροστά σε μια μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά όχι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε τους όρους της Ουκρανίας σήμερα με ανάρτησή του στο Facebook.

«Η ειρηνευτική φόρμουλα της Ουκρανίας παραμένει αμετάβλητη: άμεσος τερματισμός του πολέμου, αποχώρηση όλων των ρωσικών στρατευμάτων, αποκατάσταση της ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας, αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν και παροχή αποτελεσματικών εγγυήσεων για τη μη επανάληψη της επίθεσης», έγραψε.

Ο στρατηγός Ζαλούζνι

Λίγη ώρα αργότερα ο διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επιχείρηση απελευθέρωσης της Χερσώνας που ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Ευχαριστώ τα τμήματα των Δυνάμεων άμυνας για τις υπερπροσπάθειες για την απελευθέρωση της Χερσώνας! Η επιχείρηση συνεχίσθηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε με τη δικής μας επιτυχία. Ωστόσο έχει το τίμημά της. Αιωνία η μνήμη στους πεσόντες αδερφούς μας και αδερφές μας!, έγραψε ο Ζαλούζνι στο κανάλι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram

«Γνωρίζουμε για ποιον και γιατί πολεμάμε», κατέληξε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία ενός Ουκρανού μαχητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας που είναι περιτριγυρισμένος από παιδιά και κρατάει ένα μωρό στα χέρια του.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη Ζελένσκι στην Χερσώνα, θεωρώντας την ρωσικό έδαφος

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επίσκεψη Ζελένσκι στην Χερσώνα, την οποία η Μόσχα θεωρεί έδαφος της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ απέφυγε να σχολιάσει την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στην Χερσώνα την οποία εγκατέλειψε ο ρωσικός στρατός.

«Αυτό δεν το σχολιάζουμε. Γνωρίζεται ότι αυτό ( η Χερσώνα) είναι έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Πεσκόφ , όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Χερσώνα: 3Μαρτίου – 9 Νοεμβρίου

Η Χερσώνα βρίσκονταν υπό ρωσική κατοχή για περισσότερο από οκτώ μήνες. Ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην πόλη στις 3 Μαρτίου, μια εβδομάδα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά την διεξαγωγή των «δημοψηφισμάτων» που καταδίκασε η διεθνής κοινότητα, η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία της περιοχής της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Στις 5 Οκτωβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την ένταξη των περιοχών της Χερσώνας και Ζαπορίζια, καθώς και των αυτοανακηρυχθεισών «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέσκ και Λουγκάνσκ», στην Ρωσία.

Στις 9 Νοεμβρίου, μετά την αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού έδωσε εντολή να αρχίσει η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Χερσώνα. Δύο μέρες αργότερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των στρατευμάτων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ - Μετρό στα Εξάρχεια: Απορρίφθηκε το αίτημα για πάγωμα εργασιών

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: Χρυσός Αλέξανδρος στην Βαλεντίνα Μαουρέλ (εικόνες)

Μαραθώνιος - Κωνσταντινοπούλου στον ΑΝΤ1: Είπα πως θα τερματίσω ό,τι και να γίνει… (βίντεο)