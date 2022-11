Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το καρπούζι της Χερσώνας γίνεται... σύμβολο ελπίδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο και φωτογραφίες με Ουκρανούς στρατιώτες και πολίτες να σηκώνουν ψηλά καρπούζια κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το καρπούζι, σύμβολο ελπίδας Ουκρανών και ουκρανικών δυνάμεων καθώς προχωρούν με την επίθεσή τους στο νότο τμήμα της χώρας κατά των Ρώσων εισβολέων;

Κι όμως, ναι. Φωτογραφίες και βίντεο με ανθρώπους να κρατούν καρπούζια εμφανίζονται ολοένα περισσότερο σε πολλές περιοχές της χώρας καθώς Ουκρανοί κάνουν πορείες εναντίον της ρωσικής εισβολής. Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να σηκώνουν ψηλά καρπούζια σε επευφημίες από πλήθη κόσμου.

Πολιτικοί χρησιμοποιούν emoji με εικονίδιο το φρούτο σε επίσημες ενημερώσεις. Ορισμένες εταιρείες έχουν ενσωματώσει καρπούζια στα λογότυπά τους. Ακόμη και το ταχυδρομείο ανακοίνωσε σχέδια για την έκδοση ενός ειδικού γραμματόσημου με...την εικόνα ενός καρπουζιού.

Ο λόγος, απλός. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανάγκασαν τον ρωσικό στρατό να αποσυρθεί από τη Χερσώνα, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και τη μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που είχαν καταλάβει μέχρι στιγμής οι ρωσικές δυνάμεις στην εισβολή τους μετά από οχτώ μήνες εισβολής.

Και η Χερσώνα, με συνήθως υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γνωστή για την ποιότητα των καρπουζιών της.

Η κατάληψη της περιοχής από τις ρωσικές δυνάμεις, και η διακοπή εξαγωγής του φρούτου αποτέλεσε μια ακόμη οικονομική πληγή για την Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλειστοί δρόμοι και χάος στην Αθήνα λόγω του Μαραθωνίου

Αίγυπτος: Δεκάδες νεκροί από πτώση λεωφορείου σε κανάλι

Καιρός: Πού θα βρέξει την Κυριακή