Μουντομπάσκετ 2023: Νίκη - πρόκριση για την Εθνική Ελλάδος

Κέρδισε και προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδος, που κατάφερε να επικρατήσει του Βελγίου.

(εικόνα αρχείου)

Μία άμυνα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, που απέφερε το επιθετικό που κέρδισε από τον Ομπασοχάν στο 1.8΄΄ για τη λήξη, σε συνδυασμό με τη νίκη της Σερβίας επί της Τουρκιάς, έστειλαν την Εθνική Ανδρών στην τελική φάση της Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί το διάστημα 25 Αυγούστου-10 Σεπτεμβρίου 2023 σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε εκτός έδρας με 72-70 του Βελγίου, για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών και με ρεκόρ 5-3 ετοιμάζει από τώρα... βαλίτσες για την Ασία!

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-31, 55-58, 70-72

