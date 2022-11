Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός - Αττική: Τα ραντεβού είναι κλεισμένα έως τα Χριστούγεννα

Ενάμισης μήνας εφαρμογής του θεσμού και η έλλειψη γιατρών στην Αττική παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Τις τελευταίες ημέρες η τηλεφωνική γραμμή του Κέντρου Υγείας Νέου Κόσμου δέχεται συνεχώς παράπονα από πολίτες που δεν μπορούν να βρουν ελεύθερο ραντεβού στον προσωπικό τους γιατρό. «Τα ραντεβού είναι κλεισμένα τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα», σημειώνει στην «Κ» η διευθύντρια ΕΣΥ, παθολόγος και υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας, Μπεττίνα Κρούμπχολτς.

Μεταξύ των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών στη δική της λίστα ως προσωπικός γιατρός υπάρχουν και κάτοικοι Μαραθώνα, Καμινίων, Παλλήνης. «Δεν μπορούσαν να βρουν κοντά τους προσωπικό γιατρό. Και όταν ρώτησα μία κυρία από την Παλλήνη γιατί με επέλεξε, μου είπε ότι της έκανε εντύπωση το επώνυμό μου!», επισημαίνει. Ενάμισης μήνας εφαρμογής του θεσμού και η έλλειψη γιατρών στην Αττική παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εως τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας είχαν εγγραφεί 4.540.000 πολίτες σε 3.333 προσωπικούς γιατρούς.

Στην Αττική, οι προσωπικοί γιατροί καλύπτουν μόνο το 50% του πληθυσμού άνω των 16 ετών. Δύο στους τρεις προσωπικούς γιατρούς είναι γενικοί γιατροί και παθολόγοι δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που εντάχθηκαν αυτόματα στο νέο σύστημα, χωρίς να έχουν επιλογή να αρνηθούν. Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, μία παθολόγος του Κέντρου Υγείας Νέου Κόσμου είχε εξυπηρετήσει στην πρωινή βάρδια 16 ραντεβού εγγεγραμμένων πολιτών και είχε δει επιπλέον 24 πολίτες –εκτός λίστας εγγεγραμμένων– ως τακτικά περιστατικά του Κέντρου Υγείας. «Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Αλλά πόσο θα αντέξουμε με αυτούς τους ρυθμούς;», αναφέρει η κ. Κρούμπχολτς. Για την ίδια, η επιβάρυνση είναι ακόμα εντονότερη καθώς εκτός από το ιατρικό έργο έχει και διοικητικά καθήκοντα. «Θυμάμαι ημέρα που τα ραντεβού μου είχαν καθυστερήσει 3,5 ώρες. Η γκρίνια που δέχθηκα από τους πολίτες ήταν δυσανάλογα λίγη για τον χρόνο αναμονής. Προφανώς γιατί με έβλεπαν που έτρεχα για όλα. Μία κυρία με ρώτησε, “γιατί αποδεχθήκατε τον ρόλο του προσωπικού γιατρού αφού έχετε τόσo πολλή δουλειά;”», επισημαίνει.

Οπως τονίζει, «με τον προσωπικό γιατρό, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι καλλιεργήθηκαν υπερβολικές προσδοκίες. Δεν υπήρξε επαρκής πληροφόρηση στους πολίτες για το τι μπορεί να κάνει ο προσωπικός γιατρός και αυτό οδηγεί σε απογοήτευση. Μπορεί να έρθουν χωρίς ραντεβού και εάν τους πεις ότι δεν μπορείς να τους δεις, θα σου πουν: “Μα είσαι ο γιατρός μου”. Και ο κίνδυνος είναι να “καεί” για άλλη μια φορά ο θεσμός του προσωπικού γιατρού».

Ο Παύλος Σλαβούνος, γενικός γιατρός στο Κέντρο Υγείας Βάρης, ενημέρωσε στις 25 Οκτωβρίου το ηλεκτρονικό σύστημα προγραμματισμού των επισκέψεων, για όλα τα διαθέσιμα ραντεβού του για τον Νοέμβριο. Οπως αναφέρει στην «Κ», «έκλεισαν όλα την ίδια ημέρα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα όταν έχεις πει σε ασθενή να κάνει εξετάσεις και θέλεις να δεις τα αποτελέσματα. Εγώ τους λέω να έρθουν προς το τέλος του ωραρίου για να δω τις εξετάσεις. Θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και ανοιχτόμυαλοι. Ωστόσο θα πρέπει και ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι ο προσωπικός γιατρός δεν είναι ο γιατρός που π.χ. τρεις το πρωί τον παίρνεις τηλέφωνο για να του πεις ότι βήχεις. Για τα επείγοντα υπάρχουν και οι εφημερίες των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας».

Ο Ευάγγελος Φραγκούλης, γενικός γιατρός και γ.γ. της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και ΠΦΥ, έχει αναλάβει 2.000 κατοίκους στην Αττική, εκ των οποίων σχεδόν τους μισούς παρακολουθούσε και πριν γίνει προσωπικός γιατρός. Ο μέσος χρόνος αναμονής για ραντεβού είναι οι 10 ημέρες. Ενας χρόνος λογικός, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν πρόκειται για παρακολούθηση χρονίων παθήσεων, εξετάσεις και συνταγογράφηση. «Ατομα που παρακολουθούσα έως πρόσφατα επ’ αμοιβή τώρα τα βλέπω δωρεάν. Υπάρχει μία ικανοποίηση από τους πολίτες, την οποία ωστόσο δεν εκφράζουν, για το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουν», επισημαίνει στην «Κ». «Στα παράπονα που μας εκφράζουν είναι το θέμα των έκτακτων περιστατικών, αφού δεν μπορούμε να δούμε τους ασθενείς μας εκτός ραντεβού ούτε καν ιδιωτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον δεν μπορούν να περιμένουν, αναγκαστικά τους λέμε ότι πρέπει να πάνε σε έναν άλλο γιατρό. Αυτό είναι ένα κενό στη συνέχεια της φροντίδας του ατόμου που έχεις αναλάβει ως προσωπικός γιατρός», σημειώνει ο κ. Φραγκούλης.

«Να στηρίξουμε το σύστημα»

Σε αυτή τη φάση της εφαρμογής του νέου συστήματος, το πρώτο ραντεβού με τον εγγεγραμμένο πολίτη είναι διάρκειας μισής ώρας λόγω της υποχρέωσης συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Ο κ. Φραγκούλης επισημαίνει: «Περιμένουμε οδηγίες για το τι είναι ουσιώδες να συμπληρώνεται και πότε θεωρείται συμπληρωμένος ο φάκελος υγείας. Διαθέτει πολλές σελίδες, πολλά πεδία, δεν αντλεί αυτόματα πληροφορίες από άλλες πλατφόρμες, όπως π.χ. η συνταγογράφηση, και δεν είναι φιλικός στον χρήστη γιατρό». Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Σλαβούνος σημειώνει ότι «είναι μαξιμαλιστικό να θεωρεί κανείς ότι επαρκεί η μισή ώρα για να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που ο φάκελος περιλαμβάνει». Καταλήγοντας τονίζει: «Εκτιμώ, πάντως, ότι κάτι τόσο μεγάλο όπως ο προσωπικός γιατρός, όταν ξεκινάει θα έχει τις δυσκολίες του. Αυτές δεν μπορεί να τις ξέρει κάποιος από πριν. Σιγά σιγά το σύστημα θα βρει τον δρόμο του, αρκεί να το πιστέψουμε και να το υποστηρίξουμε».

