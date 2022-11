Life

Αιμιλία Υψηλάντη: Το πρώτο μήνυμα για το θάνατο της μοναχοκόρης της

Τι αναφέρει στο πρώτο της μήνυμα μετά το θάνατο της μοναχοκόρης της.

Η Αιμιλία Υψηλάντη περνάει δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ώρες, αφού έφυγε από τη ζωή η μοναχοκόρη της σε ηλικία 55 χρόνων.

Η Μαρίνα Υψηλάντη ήταν κόρη της αγαπημένης ηθοποιού και του ναυτικού, Άγγελου Υψηλάντη.

Το πρώτο μήνυμα της Αιμιλίας Υψηλάντη μετά τον θάνατο της κόρης της

Η δημοσιογράφος και υπεύθυνη του γραφείο Τύπου του θεάτρου Αργώ - Αιμιλία Υψηλάντη, Μαρίκα Αρβανιτοπούλου, κάνοντας μια ανάρτηση στα social media δημοσιοποίησε το πρώτο μήνυμα της Αιμιλίας Υψηλάντη για τον χαμό της κόρης της:

«Το θέατρο Αργώ πενθεί.

Ολοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του θεάτρου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια και τη λύπη τους για τον θάνατο της Μαρίνας Υψηλάντη .

Το θέατρο από τις 18 Νοεμβρίου θα λειτουργήσει κανονικά καθώς και οι παραστάσεις της «Κυρίας Κλάιν».

Το μήνυμα από την κ. Αιμιλία Υψηλάντη:

Ο αιφνίδιος θάνατος της πολυαγαπημένης μας κόρης και μητέρας Μαρίνας γέμισε θλίψη την καρδιά μας. Ευχαριστώ όλους εσάς φίλους γνωστούς και άγνωστους για την συμπαράσταση σας και τα κύματα αγάπης που λάβαμε αυτές τις πολύ δύσκολες ημέρες του πένθους», ανέφερε.

