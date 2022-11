Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη: συμμορία ανηλίκων λήστεψε νεαρούς υπό την απειλή μαχαιριού και όπλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη δράση νεάς συμμορίας ανηλίκων που δρα στην Πανεπιστημιούπολη ερευνούν οι Αρχές. Πώς έκαναν τις επιθέσεις στους δύο νεαρούς.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τη δράση νεάς συμμορίας ανηλίκων που δρα στην Πανεπιστημιούπολη ερευνούν οι Αρχές.

Πρόκειται για τρία άτομα ηλικίας 15 έως 17 ετών, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων, τα οποία με μαχαίρι και όπλο ληστεύουν διερχόμενους μέσα στην Πανεπιστημιούπολη.

Η συμμορία έκανε την εμφάνισή της πριν από 20 ημέρες, ληστεύοντας δύο άτομα, 22 και 24 απειλώντας τους με μαχαίρι και όπλο, το οποίο, όμως, οι Αρχές Ασφαλείας εκτιμούν ότι είναι ψεύτικο. Χθες το βράδυ «χτύπησαν» τρεις φορές, από τις οποίες τις δύο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη και την Τρίτη στην οδό Ούλοφ Πάλμε.

Οι Αρχές Ασφαλείας έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για τη δράση της συγκεκριμένης συμμορίας, έχουν στη διάθεσή τους τις περιγραφές των θυμάτων και το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσει σε επιχείρηση για την εξάρθρωση της συγκεκριμένης συμμορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε για βιασμό της φίλης του και της εν διαστάσει σύζυγου του

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει

Κωνσταντινούπολη - Ελληνίδα τραυματίας: η νοσηλεία, η χρέωση και ο φόβος για “εμπλοκή” στην επίθεση