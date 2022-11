Παράξενα

Κατάπιε καλώδιο και κόλλησε στον οισοφάγο της

Ένα πρωτοφανές ιατρικό περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί στην Πολωνία. Τι είναι η διατροφική διαταχή Pica;

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα γυναίκα που πάσχει από μια σπάνια διατροφική διαταραχή προσπάθησε να φάει ένα καλώδιο φορτιστή κινητού τηλεφώνου και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η γυναίκα από την Πολωνία πάσχει από μια διαταραχή κατά την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να φάνε μη φαγώσιμα αντικείμενα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο αφού το καλώδιο σφηνώθηκε στον οισοφάγο της.

Καλώντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αφού άρχισε να ασφυκτιά, η γυναίκα φέρεται να έλαβε επείγουσα θεραπεία για την αφαίρεση του καλωδίου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Δημοσιεύοντας μια ακτινογραφία στο Facebook, μια ομάδα με την ονομασία «Ready to Rescue» που διδάσκει Πρώτες Βοήθειες στην πολωνική πόλη Wroclaw ανέφερε: «Η περίπτωση παρουσιάζει μια γυναίκα που κατάπιε ένα καλώδιο φόρτισης (ρεύματος) μήκους ενός μέτρου για ένα iPhone».

«Η γυναίκα κάλεσε την ομάδα διάσωσης μόνο αφού άρχισε να αντιμετωπίζει δύσπνοια λόγω της τοποθέτησης του άνω μέρους του καλωδίου στον οισοφάγο της». Μετά την επέμβαση, η γυναίκα πήρε εξιτήριο από την εντατική.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε αρχικά στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης μιας ομάδας που αυτοαποκαλείται Savage Paramedics, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «μια κοινότητα για επαγγελματίες υγείας που συναντιούνται για χιούμορ, διασκέδαση και εκπαίδευση», και πρωτοεμφανίστηκε το Σάββατο.

Συνοδευόταν από μια άλλη φωτογραφία που έδειχνε σε κοντινό πλάνο τον φορτιστή του τηλεφώνου που είχε σφηνωθεί μέσα στο λαιμό της γυναίκας. Στη συνέχεια, η ομάδα δημοσίευσε: «Το καλώδιο αφαιρέθηκε με επιτυχία στο νοσοκομείο και η γυναίκα ανάρρωσε πλήρως».

Ο όρος διαταραχή Pica προέρχεται από τη μεσαιωνική λατινική λέξη για την καρακάξα, λόγω της ευκαιριακής συμπεριφοράς διατροφής της. Συχνά συνδέεται με την κατανάλωση ουσιών που δεν έχουν σημαντική διατροφική αξία, όπως σαπούνι, μπογιά, ξύλο ή πέτρες.

