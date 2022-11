Πολιτική

Υποκλοπές: Στα ύψη η πολιτική κόντρα

Στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των υποκλοπών και τις αναφορές για παρακολουθήσεις υπουργών.



«Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης εμποδίζει την ΑΔΑΕ να κάνει έρευνα για τις υποκλοπές, κρύβει μάρτυρες μην τυχόν και τον "καρφώσουν", κρύβεται πίσω από το απόρρητο και ο εκπρόσωπός του σχεδόν επιβεβαιώνει πως υπάρχουν και υπουργοί που ήταν σε παρακολούθηση εκτός από το Predator και από την ΕΥΠ, ακόμα και στελέχη της ΝΔ και θύματα του κακόβουλου λογισμικού, όπως η κ. Κεφαλογιάννη, ζητούν να αρθεί η αντισυνταγματική διάταξη που εμποδίζει την ΑΔΑΕ να ενημερώσει όσους έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης από την ΕΥΠ», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβει την ενοχή του και να κρύβεται», σχολιάζει και ζητά από τον πρωθυπουργό «να έρθει την Παρασκευή και να απαντήσει -ως οφείλει σε μία κοινοβουλευτική Δημοκρατία- στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Τσίπρας».

Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής ερωτήματα:

«Μπορεί να δεσμευθεί ότι κανένας υπουργός της κυβέρνησης, κανένας γενικός γραμματέας, βουλευτής ή ευρωβουλευτής και κανένας δημοσιογράφος από τις λίστες που έχουν δημοσιευθεί, δεν είχε παράλληλα με το παράνομο λογισμικό predator, τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ με τη "νόμιμη" διαδικασία της επισύνδεσης;» και: «Σκοπεύει να ζητήσει τη συγκατάθεση των υπουργών και άλλων μελών της κυβέρνησης που εμπεριέχονται στη λίστα των φερόμενων ως στόχων του predator, προκειμένου να καλέσει άμεσα την ΑΔΑΕ να διεξάγει έρευνα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να διαλευκανθεί αν πράγματι υπήρξε κάποιος εξ αυτών που ήταν και σε διαδικασία "επίσημης" επισύνδεσης από την ΕΥΠ;».

«Η επίκληση άγνοιας, η σιωπή και η απόκρυψη στοιχείων δεν θα τον σώσουν», καταλήγει ο Ν. Ηλιόπουλος.

ΝΔ: Τη λάσπη, την τοξικότητα και τον διχασμό που αναζητά ο ΣΥΡΙΖΑ ως σωσίβιο τα πληρώσαμε ήδη πολύ ακριβά

«Το «έργο» ξεκίνησε με δημοσιεύματα σε δόσεις για «λίστες» παρακολουθήσεων, κατηγορώντας μάλιστα τον πρωθυπουργό, χωρίς κανένα στοιχείο και αναφορά σε δύο ανώνυμες «πηγές». Συνεχίστηκε με τον κ. Βαξεβάνη να καλείται από τον εισαγγελέα και να μην καταθέτει κανένα απολύτως στοιχείο. Τώρα ήρθε και ο συνήγορος του κ. Βαξεβάνη, κ. Μαντζουράνης, να ζητήσει, παραδεχόμενος την έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου, την κλήση προστατευόμενων μαρτύρων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Επισημαίνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ που έσπευσε να υιοθετήσει τις «αποκαλύψεις» Χίου-Βαξεβάνη «πόνταρε» σε επανάληψη της Νοβάρτις όταν με κουκουλοφόρους, «κρέμασε στα μανταλάκια» 10 πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ για να αποδειχθεί τελικά ύστερα από εξονυχιστική έρευνα της δικαιοσύνης, ότι τίποτα, από όσα είπαν δεν ίσχυε» σημειώνοντας ότι «το «έργο» το έχουμε ξαναδεί».

«Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση η ιστορία δεν θα επαναληφθεί ούτε καν ως φάρσα! Γιατί τη λάσπη, την τοξικότητα και τον διχασμό που αναζητά ο ΣΥΡΙΖΑ ως σωσίβιο τα πληρώσαμε ήδη πολύ ακριβά!» καταλήγει η ΝΔ.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η ΝΔ και ο κ. Οικονόμου που για μια ακόμη φορά 'πουλάνε τρέλα' και μιλάνε για σκευωρία, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει ένα όριο ακόμη και στην αυτογελοιοποίηση», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Σχολιάζει δε ότι «αν πάλι, σώνει και καλά, θέλουν να ασχοληθεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με το χθεσινό διχαστικό παραλήρημα του κου Μητσοτάκη, ας πείσουν τον αρχηγό τους να σταματήσει να κρύβεται και να εμφανιστεί στη Βουλή, ως οφείλει, να δώσει απαντήσεις για τη σαπίλα του συστήματος των παρακολουθήσεων που έστησε στο Μαξίμου».

Η αξιωματική αντιπολίτευση σημειώνει στην ανακοίνωση της ότι «οι εφημερίδες Documento, Εφημερίδα των Συντακτών, Το Βήμα, Τα Νέα, Δημοκρατία, Εστία, το insidestory.gr έχουν προβεί σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τον τρόπο που το Μέγαρο Μαξίμου έφερε το Predator στην Ελλάδα για να λειτουργεί από κοινού με την ΕΥΠ σε χώρο που ελέγχει η κυβέρνηση, τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης γύρω από τον εγκέφαλο κ. Μητσοτάκη και τα θύματα των παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό».

Επιπλέον τονίζει πως «ούτε ένα από τα θύματα, ακόμα και οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη, δεν έχει αμφισβητήσει πως έχει πέσει θύμα παρακολούθησης με το Predator, ενώ ο κ. Γεωργιάδης σήμερα το παραδέχθηκε και δημοσίως».

Επίσης αναφέρει πως «ούτε ένας δεν έχει τολμήσει να προσφύγει κατά του Documento, ούτε φυσικά κατά του Βήματος που επιβεβαίωσε πλήρως τη λίστα των παρακολουθούμενων πολιτικών, μελών της κυβέρνησης, υπουργών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών». «Και φυσικά», προσθέτει, «ο κ. Οικονόμου όχι μόνο δεν διέψευσε, αλλά σχεδόν επιβεβαίωσε πως υπουργοί που παρακολουθούνταν με το Predator είναι και σε επίσημες επισυνδέσεις της ΕΥΠ».

Κόντρα Γεωργιάδη - Φωτίου στην Βουλή

«Μοιράσαμε τα λεφτά, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όχι όπως θέλανε οι μεγάλοι επιχειρηματίες, και οι μεγάλοι επιχειρηματίες μας χτυπάνε με τα δήθεν σκάνδαλα, διότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη μοιρασιά», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη Βουλή. Το ζήτημα των υποκλοπών, βρέθηκε, προς στιγμήν, στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής «αντιμαχίας», ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεανώ Φωτίου, στο περιθώριο της συζήτησης του σχεδίου νόμου με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη Οδηγία για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, με την πολιτική της, έχει επιδεινωθεί η θέση των ΑμεΑ, κατήγγειλε ότι τα υπουργεία «μοιράζουν τα χρήματα» σε ημετέρους, με αποτέλεσμα μάλιστα τη δυσαρέσκεια επιχειρηματιών που σήμερα αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα των υποκλοπών «ένα παρά ένα».

«Κυρία Φωτίου, μόνο ευχαριστίες μπορώ να σας δώσω. Ακούσατε τι είπε προηγουμένως η κυρία Φωτίου. Ότι επιχειρηματίες δεν είναι ευχαριστημένοι με το πώς μοιράσαμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ και επειδή δεν είναι αυτοί ευχαριστημένοι, γι΄αυτό βγάζουν τα λεγόμενα σκάνδαλα των υποκλοπών», σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συνέχισε: «Κυρία Φωτίου, μόλις επιβεβαιώσατε όλη τη χθεσινή ομιλία τού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική μας Επιτροπή. Και μόλις ακυρώσατε όλη την προπαγάνδα ότι εμείς κάναμε ένα Ταμείο Ανάκαμψης για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Και τα δύο, ευχαριστούμε πολύ κυρία Φωτίου, τα ακυρώνετε με αυτό το επιχείρημα. Αφού οι επιχειρηματίες δεν είναι ευχαριστημένοι με το πώς μοιράζονται τα λεφτά, γιατί πράγματι δεν φτιάξαμε τα Ταμεία, όπως τα θέλανε οι μεγάλοι επιχειρηματίες, αλλά όπως τα ήθελε η αγορά και ο κόσμος, άρα καλά κάναμε τη δουλειά μας και κακώς μας κατηγορείτε. Και αφού οι μεγάλοι επιχειρηματίες βγάζουν όλα αυτά τα σκάνδαλα, επειδή είναι δυσαρεστημένοι με το πώς μοιράζουμε τα λεφτά, άρα δεν υπάρχουν και σκάνδαλα αλλά τα βγάζουν για τα κάνουν τη δουλειά τους. Άρα δια χειλέων βουλευτού και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνει και το θέμα των υποκλοπών και του πώς μοιράζονται τα λεφτά. Τα μοιράσαμε λοιπόν τα λεφτά, όχι όπως θέλανε οι μεγάλοι επιχειρηματίες και οι μεγάλοι επιχειρηματίες, μας χτυπάνε με τα δήθεν σκάνδαλα διότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη μοιρασιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δέχομαι το επιχείρημα σας, ελπίζω να γίνει και επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι σε μεγάλο βαθμό έχετε δίκιο. Πράγματι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες δεν είναι ευχαριστημένοι διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών, όπως διαρκώς μας λέτε πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Διότι αν ήταν ευχαριστημένοι δεν θα μας βαράγανε».

Είχε προηγηθεί η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου που, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, για την προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει τίποτα ούτε για την φυσική προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ούτε για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Η κυρία Φωτίου, αφού επισήμανε ότι το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να εξαιρεθούν των διατάξεων για την υποχρέωση παροχής προσβασιμότητας στα ΑμεΑ και αφού κατήγγειλε ότι η θέση των ΑμεΑ έχει δραματικά επιδεινωθεί, λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης, σχολίασε: «Όλο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πάτε να το διασπαθίσετε σε ημέτερους. Γι΄αυτό το Ταμείο, γίνονται όσα βλέπουμε αυτές τις ημέρες με τους επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι ακριβώς στο πώς μοιράζετε το χρήμα, και σήμερα αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα, ένα παρά ένα, στις υποκλοπές. Διότι ακριβώς είσαστε οι άνθρωποι που το θέμα των υποκλοπών συνδέεται ευθέως με το πού πάνε τα 72 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η ιστορία των ημερών. Έχετε πείσει κανέναν; Πάμε σε εκλογές διότι από ό,τι φαίνεται δεν αντέχετε ούτε μέχρι τον Ιανουάριο».

Η απάντηση Οικονόμου στην Φωτίου

Τις δηλώσεις της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώς Φωτίου σχολίασε με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Σε δήλωσή του ο. Οικονόμου αναφέρει:

«Μετά τον κ. Μαντζουράνη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα και δικηγόρο του κ. Βαξεβάνη, που παραδέχθηκε την απουσία στοιχείων και τεκμηρίων για τα όσα «αποκαλύπτει» σε δόσεις ο εντολέας του, τη σκυτάλη πήρε άλλο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής κ. Θεανώ Φωτίου, πριν από λίγο στη Βουλή, αποκάλυψε ότι υπάρχει σχέδιο προσβολής της κυβέρνησης από κέντρα που δεν είναι ευχαριστημένα, επειδή η κυβέρνηση δεν προσάρμοσε στα μέτρα τους το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι «αποκαλύψεις» για τις υποκλοπές είναι κομβικό μέρος του σχεδίου αυτού. Όσο η Δικαιοσύνη προχωράει την έρευνά της και αναπτύσσονται οι θεσμικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την διαλεύκανση της υπόθεσης των κακόβουλων λογισμικών, τόσο η εκστρατεία λάσπης και σπίλωσης που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταρρέει. Ο κ. Τσίπρας και οι συκοφαντικοί του βραχίονες είναι έκθετοι και υπόλογοι».

Σε νέα της δήλωση η Θεανώ Φωτίου αναφέρει ότι «ανεξαρτήτως τι κατάλαβε από τα λεγόμενα μου σήμερα σε Επιτροπή της Βουλής και τι προβάλλει ο κ. Γεωργιάδης, η αλήθεια είναι η εξής: Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι υπαρκτό. Αποτελεί πληγή για τη χώρα μας και τη Δημοκρατία και φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το καθεστώς Μητσοτάκη διασπαθίζει αδιαφανώς το δημόσιο χρήμα από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης σε ημέτερους. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι παρακολουθήσεις σχετίζονται και με τη ροή του χρήματος. Καμία διαστρέβλωση δε θα τους σώσει από το να λογοδοτήσουν στους Έλληνες πολίτες».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με τις υποκλοπές και τις αναφορές για παρακολουθήσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βορίδης είπε μεταξύ άλλαων πως «αναδεικνύονται τέσσερα στοιχεία: ότι γίνονται παρακολουθήσεις, ότι παρακολουθούνται συγκεκριμένα πρόσωπα, ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται με το Predator και ότι για όλα αυτά φταίει ο Μητσοτάκης. Για τα πρώτα τρία κανείς δεν μπορεί να ξέρει, εκτός από εκείνον που έχει τα στοιχεία και ισχυρίζεται όσα ισχυρίζεται. Όποιος άλλος, δεν μπορεί να ξέρει εάν έχουν όντως γίνει».

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «ως προς το τέταρτο ό,τι για αυτά φταίει ο Μητσοτάκης, ο κατηγορούμενος ως ενορχηστρωτής των υποκλοπών αρνήθηκε την πράξη που του αποδίδει το δημοσίευμα και λέει πως αυτός που τα λέει εναντίον μου είναι συκοφάντης και λέει ψέματα εναντίον μου. Αν επειδή είμαι Πρωθυπουργός αποφύγω να πάω στην Δικαιοσύνη και δημοσίως σας πω ότι είστε ψεύτης, τότε έχω εγώ το βάρος της ευθύνης να αποδείξω ότι δεν ισχύουν όσα λες εις βάρος μου;».

Νωρίτερα, άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτζη. Αυτή τη φορά, οι τόνοι ανέβηκαν στον αέρα του ΣΚΑΪ, με τον κ. Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως «πράκτορες του Ερντογάν στην Ελλάδα», με αφορμή όσα φέρεται να είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην προ ημερών συνάντησή του με τον Γάλλο πρέσβη. «Ντρέπομαι για την πράξη του Τσίπρα. Ο μόνος που χαίρεται είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είστε επικίνδυνοι για τα εθνικά συμφέροντα. Παίζετε τον πράκτορα του Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν τον παίζετε, είστε», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης. «Γι’ αυτό μας παρακολουθούσατε; Επειδή είμαστε πράκτορες του Ερντογάν;» απάντησε ο Χρήστος Σπίρτζης.

