Πολιτική

Υποκλοπές - Βορίδης: Αντί για αποδείξεις, συνεχίζουν την λάσπη και την συκοφαντία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Εσωτερικών στον ΑΝΤ1, για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και τις αναφορές για παρακολουθήσεις. Τι απάντησε για το "καλάθι του νοικοκυριού",

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου, σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο Μάκης Βορίδης αφού είπε ότι «πάντοτε το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο για εκλογές», λέγοντας πως την προηγούμενη φορά στήθηκαν τριπλές κάλπες και έτσι υπήρξαν επαρκείς προμήθειες, ανέφερε ότι «μας μένει 1,5 μήνας για να πάμε στα 3,5 χρόνια θητείας της Κυβέρνησης, οπότε ο καθένας μπορεί να πει πως οποτεδήποτε μπορεί να γίνουν οι εκλογές. Ο πρωθυπουργός έχει πει για το τέλος της τετραετίας, για την άνοιξη…».

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών σχετικά με τις υποκλοπές και τις αναφορές για παρακολουθήσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βορίδης είπε πως «αναδεικνύονται τέσσερα στοιχεία: ότι γίνονται παρακολουθήσεις, ότι παρακολουθούνται συγκεκριμένα πρόσωπα, ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται με το Predator και ότι για όλα αυτά φταίει ο Μητσοτάκης. Για τα πρώτα τρία κανείς δεν μπορεί να ξέρει, εκτός από εκείνον που έχει τα στοιχεία και ισχυρίζεται όσα ισχυρίζεται. Όποιος άλλος, δεν μπορεί να ξέρει εάν έχουν όντως γίνει».

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «ως προς το τέταρτο ό,τι για αυτά φταίει ο Μητσοτάκης, ο κατηγορούμενος ως ενορχηστρωτής των υποκλοπών αρνήθηκε την πράξη που του αποδίδει το δημοσίευμα και λέει πως αυτός που τα λέει εναντίον μου είναι συκοφάντης και λέει ψέματα εναντίον μου. Αν επειδή είμαι Πρωθυπουργός αποφύγω να πάω στην Δικαιοσύνη και δημοσίως σας πω ότι είστε ψεύτης, τότε έχω εγώ το βάρος της ευθύνης να αποδείξω ότι δεν ισχύουν όσα λες εις βάρος μου;».

«Αποδίδονται παράνομες πράξεις και δη κακουργηματικές, όπως η παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο Πρωθυπουργός κατηγορείται για αυτό. Θα μπει κανείς στον κόπο να φέρει αποδείξεις για αυτά όλα; Αυτά επειδή έχουν αξιόποινο χαρακτήρα, δεν πρέπει να πάνε στην Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη να φωνάξει έναν-έναν και να τους πει να αποδείξουν όσα λένε;», συμπλήρωσε ο Μάκης Βορίδης, προσθέτοντας «Αν εγώ πω ότι έχω πληροφορίες ότι τις παρακολουθήσεις τις κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα με ρωτήσετε εάν έχω κάποιο στοιχείο; Το ίδιο ισχύει και για τον Μητσοτάκη. Όταν εκτοξεύεις μια κατηγορία, εάν είμαι στοιχειωδώς σοβαρός, πρέπει να καταθέσω ότι έχω εναντίον αυτού που κατηγορώ».

Απαντώντας στον δικηγόρο του Κώστα Βαξεβάνη και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Μαντζουράνη, ο οποίος είπε την Δευτέρα ότι βρίσκονται εν αναμονή να καταθέσουν στη Δικαιοσύνη τρία άτομα τα οποία διενεργούσαν τις υποκλοπές, με τον όρο να τεθούν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι ο νόμος έχει φροντίσει να μην μπορεί να λάβει χαρακτηρισμό προστατευόμενου μάρτυρα ένας κατηγορούμενος για κάποιο αδίκημα, καθώς κάποιος για να αποφύγει τις κυρώσεις σε βάρος του, μπορεί να πει οτιδήποτε κατηγορώντας οποιονδήποτε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ακόμη πως «όποιος έχει στοιχεία έναντι οιουδήποτε πολιτικού, επιχειρηματία ή δημοσιογράφου, για παράνομες πράξεις, οφείλει να τα καταθέσει», ενώ σημείωσε πως δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, αναφέροντας ότι «η ΕΥΠ έχει πάει στην Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και είπε πως δεν παρακολουθούνται άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ήταν απόρρητη η συνεδρίαση, δεν ήμουν παρών, λέω ότι έχω διαβάσει».

Για τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ σχετικά με πόλεμο συμφερόντων προς την Κυβέρνηση, ο κ. Βορίδης είπε ότι «υπήρχαν συγκεκριμένες ανακοινώσεις το τελευταίο διάστημα που συνέδεαν τις παρακολουθήσεις και τον κ. Δημητριάδη με άλλα συμφέροντα».

Στρέφοντας τα βέλη του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βορίδης είπε «δεν τους βγαίνει τίποτα επί 3,5 χρόνια στην κριτική τους, έχουν περάσει 3,5 χρόνια με κρίσεις και η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει ένα δημοσκοπικό προβάδισμα και μια αποδοχή της κοινωνίας. Κάνουν την κλασσική επιλογή που κάνει η Αριστερά με σκανδαλολογία, συκοφαντία και λάσπη».

Ερωτηθείς για το «καλάθι του νοικοκυριού» και την ενεργειακή κρίση που μαστίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Μάκης Βορίδης είπε πως «δεν νικήσαμε την ακρίβεια, αλλά δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε διπλάσιο ρυθμός ανάπτυξης του εκτιμώμενου για το 2022, πράγμα που σημαίνει ότι πάνε καλά τα φορολογικά έσοδα και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μειώσουμε φόρους και να στηρίξουμε τους πολίτες. Ακόμη και το “καλάθι του νοικοκυριού” που τόσο λοιδορήθηκε αποδεικνύεται πως αποδίδει. Ο κόσμος δεν είναι αδαής, ξέρει ότι είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο η ακρίβεια».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Τριανταφύλλου: Έχω φάει πολύ ξύλο στο σίριαλ “Παγιδευμένοι” (βίντεο)

Κωνσταντινούπολη - Ελληνίδα τραυματίας: η νοσηλεία, η χρέωση και ο φόβος για “εμπλοκή” στην επίθεση

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει