Πολωνία: Πιθανότατα ουκρανικός ο πύραυλος που έπληξε τη χώρα

Ανατροπή στο θέμα των εκρήξεων που προκλήθηκαν από πύραυλο που έπεσε στο χωριό Σεβόντοφ της νοτιοανατολικής Πολωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τους ηγέτες με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα σήμερα πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε στο χωριό Σεβόντοφ της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι χθες ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος, κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, που δεν κατονομάζει τις πηγές του

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε χθες Τρίτη σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

