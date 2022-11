Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη – Δικαστικό Μέγαρο: Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκκενώνεται το κτήριο. Άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και προειδοποίησε για την τοποθέτηση βόμβας. Ο έλεγχος γίνεται με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Σε εξέλιξη είναι διαδικασία εκκένωσης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τηλεφώνημα έγινε στις 9.18 το πρωί στην Άμεση Δράση, ενώ ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, κατευθύνονται προς τα Δικαστήρια για να πραγματοποιήσουν ελέγχους.

Η κυκλοφορία επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, έχει διακοπεί, ενώ κυκλοφοριακή συμφόρηση παρουσιάζει η οδός Πολυτεχνείου.

Τελικά και μετά από επισταμένους ελέγχους, αποδείχτηκε ότι επρόκειται για φάρσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο: Κορυφώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη