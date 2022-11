Πολιτική

Πολυτεχνείο - Σακελλαροπούλου: Ο αγώνας για τη Δημοκρατία είναι διαρκής και απαιτητικός

Η ΠτΔ κατέθσε στεφάνι στο Μνημείο των πεσόντων. Το μήνυμά της.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατέθεσε σήμερα το πρωί στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, τιμώντας την 49η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου υπήρξε η αρχή του τέλους για την επτάχρονη δικτατορία και θεμέλιο της Μεταπολίτευσης. Συμβολίζει την πολιτική ελευθερία και μας υπενθυμίζει ότι ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι διαρκής και απαιτητικός», ανέφερε η κ. Σακελλαροπούλου στη δήλωσή της.

«Τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων, τους φοιτητές και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, αναγνωρίζουμε το χρέος μας να διαφυλάξουμε την ποιότητα των θεσμών και την ανοικτή προοπτική της κοινωνίας μας», σημείωσε.

Σημειώνεται, ότι κατά την άφιξη της κ. Σακελλαροπούλου κάποιοι την υποδέχτηκαν με αποδοκιμασίες φωνάζοντας συνθήματα, η οποία αποχώρησε από χωρίς να κάνει δηλώσεις.

