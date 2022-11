Οικονομία

Ουκρανία - Σιτηρά: παράταση της συμφωνίας για εξαγωγές

Την παράταση της συμφωνίας για τα σιτηρά της Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Παράταση συμφωνίας σιτηρών για τέσσερις μήνες ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

«Η συμφωνία για τον διάδρομο σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας παρατάθηκε για 120 ημέρες από τις 19 Νοεμβρίου 2022», έγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκιά, Άννα Ανδρέου.

«Ως αποτέλεσμα των τετραμερών συνομιλιών που φιλοξένησε η Τουρκία, σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε μεταξύ της Τουρκίας, των Ηνωμένων Εθνών, της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, η συμφωνία για τον διάδρομο σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας παρατάθηκε. για 120 ημέρες από τις 19 Νοεμβρίου 2022.

Με την παράδοση περισσότερων από 11 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών και τροφίμων σε όσους έχουν ανάγκη με σχεδόν 500 πλοία τους τελευταίους 4 μήνες, φάνηκε ξεκάθαρα πόσο σημαντική και επωφελής είναι αυτή η συμφωνία για τον εφοδιασμό τροφίμων και την ασφάλεια του κόσμου.

Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στα Ηνωμένα Έθνη, τον κ. Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Πούτιν, και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, κ. Ζελένσκι, που επέδειξαν τη βούληση για παράταση της συμφωνίας και να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν. Καλή τύχη».

