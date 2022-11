Κόσμος

Ερντογάν: Μετά τις εκλογές θα επανεξετάσουμε τις σχέσεις με τις χώρες που έχουμε προβλήματα

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας έκανε απολογισμό για το ταξίδι του στην Ινδονησία, θέτοντας τους στόχους για το μέλλον.

Μετά τις εκλογές θα επανεκτιμήσουμε τις σχέσεις μας με χώρες που υπάρχουν προβλήματα, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις της χώρας του με την Αίγυπτο και τη Συρία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, επιστρέφοντας από την Ινδονησία, ο Τούρκος Πρόεδρος ερωτηθείς για τις σχέσεις της Άγκυρας με την Αίγυπτο και τον Πρόεδρο της Συρίας Ασάντ είπε ότι «δεν υπάρχουν αιώνιες μνησικακίες , θυμοί και αγανάκτηση, στην πολιτική. Όταν έρθει η ώρα, κάθεσαι, το αξιολογείς, και μπορείς να κάνεις μια επανεκτίμηση. Αυτή τη στιγμή, ως Τουρκία, μπορούμε να επανεξετάσουμε τις σχέσεις με χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζουμε δυσκολίες σε αυτά τα θέματα. Ειδικά μετά τις εκλογές του Ιουνίου, μπορούμε να το κάνουμε ξανά από την αρχή. Και κατά συνέπεια, ελπίζω να συνεχίσουμε τον δρόμο μας».

Για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι συζήτησαν το θέμα των F16 λέγοντας πως «η δουλειά είναι εντελώς στα χέρια του Μπάιντεν, είναι ευαίσθητος σε αυτό. Θα συνεχίσουμε τις σχέσεις μας σε αυτό το θέμα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Για τη συνάντησή του με τον Γάλλο Προεδρο, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε: «Απλώς του είπα: «Εμμανουήλ, με προκαλείς σε κάποια σημεία, έχουμε ξαναμιλήσει. Είπες ‘οι κυρίες τα πάνε καλά, αλλά εμείς δεν τα πηγαίνουμε καλά΄. Απάντησε: ΄Όχι, όχι, τα πάμε καλά, είχαμε πολύ καλές συνομιλίες εδώ σήμερα. Ας συνεχίσει έτσι’. Είπα: ‘Ας μην επιτρέψουμε κανένα πρόβλημα’ .

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα με τη Γαλλία είναι το ζήτημα SAMP-T. Ωστόσο επανέλαβε πως στη συνάντηση που είχε με τον Ιταλό Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα, του είπε ότι ‘υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα’.

