Ψευτογιατρός: Τα δάκρυα της προέδρου και ο κατάδικος με την ανάλογη ποινή

Μία από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ στην Ελλάδα επιβλήθηκε στον Νίκο Κοντοστάθη, ο οποίος καταδικάστηκε για επτά ανθρωποκτονίες και έξι απόπειρες.

Η συγκίνηση της προέδρου που έκλεισε τη δίκη του Νίκου Κοντοστάθη δακρύζοντας ήταν το τελευταίο στιγμιότυπο από μία πολύμηνη διαδικασία που σήμερα οδήγησε στην επιβολή μίας από τις βαρύτατες ποινές που έχουν επιβληθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Η πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ευχαρίστησε όλους τους παράγοντες της δίκης, από τους συνηγόρους της υπεράσπισης, τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής και τη γραμματέα της έδρας και κήρυξε το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες. Συγκινούμαι… ήταν μία πολύμηνη δίκη που όλοι συνέβαλαν. Εύχομαι και τα δικά μου παιδιά να έχουν μία πορεία όπως εσείς», είπε απευθυνόμενη στους παράγοντες της δίκης.

Οι δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην αίθουσα, ακούγοντας την πρόεδρο να κηρύσσει με αυτόν τον ιδιαιτέρα ανθρώπινο τρόπο το πέρας της δίκης, την χειροκρότησαν, κάποιοι κλαίγοντας και φωνάζοντας το δικό τους «ευχαριστώ» στη Δικαιοσύνη.

Εταιρεία δολοφόνων: Η ιστορική ποινή στον αρχηγό της συμμορίας

Σε 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη (εκτιτέα τα 20) και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή καταδικάστηκε ο ψευτογιατρός.

Με ανάλογα μεγάλη ποινή είχε καταδικαστεί ο δικηγόρος Χρήστος Παπαδόπουλος, αρχηγός της «Εταιρείας δολοφόνων», ο οποίος καταδικάστηκε σε 8 φορές σε θάνατο και 25 χρόνια κάθειρξη, ποινή η οποία δεν εκτελέστηκε και μετατράπηκε σε ισόβια. Ο τότε 51χρονος Παπαδόπουλος και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας καταδικάστηκαν για οκτώ θανάτους ηλικιωμένων, τους οποίους εκτέλεσαν το διάστημα 1981 -1987.

Ο Παπαδόπουλος, εξέτισε το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του στις φυλακές Κέρκυρας μέχρι το Πάσχα του 2001, όταν και έλαβε άδεια αλλά δεν επέστρεψε. Λίγους μήνες αργότερα η αστυνομία τον εντόπισε να διαμένει σε διαμέρισμα της Κυψέλης στην Αθήνα, λίγα μόλις μέτρα από τα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων.

Στη συνεχεία ο Παπαδόπουλος μεταφέρθηκε στις φυλακές Διαβατών για να αποφυλακιστεί τελικά το 2008, κατόπιν σχετικής αίτησης που επέβαλε.

Τον Ιανουάριο του 2010 άνοιξε γραφείο προκειμένου να ξεκινήσει, όπως ισχυρίστηκε, μια νέα φάση στη ζωή του ασχολούμενος με φορολογικές, διοικητικές και τελωνειακές υποθέσεις. 'Ομως τον Ιούλιο του 2011 συνελήφθη εκ νέου στην περιοχή Μενιδίου, κατηγορούμενος για την απαγωγή μιας 57χρονης γυναίκας με σκοπό να καρπωθεί την περιουσία της. Το θύμα ήταν γνωστό στους κοσμικούς κύκλους της Αθήνας μιας και ο αποθανών σύζυγός της ήταν εύπορος αντικέρ, ιδιοκτήτης παλαιοπωλείου στην Αθήνα και διατηρούσε μία από τις μεγαλύτερες γκαλερί της πρωτεύουσας.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Τύπο της εποχής σε δημοσιεύματα σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κρίνει πως ένας άνθρωπος σαν τον Παπαδόπουλο πληροί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στην κοινωνία ή αποτελεί συνεχή κίνδυνο γι'αυτήν.

