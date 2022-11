Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου: Τι απαντά μετά τις καταγγελίες για ασέλγεια και κακοποιήσεις

Ανακοίνωση με αφορμή τις καταγγελίες για κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση σε δομές της εξέδωσε η Κιβωτός του Κόσμου.



Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι η Κιβωτός του Κόσμου, «δεν έχει γνώση των καταγγελλόμενων περιστατικών ούτε των γεγονότων ούτε των προσώπων που αναφέρονται στα δημοσιεύματα αυτά», ωστόσο σημειώνεται ότι «η Κιβωτός του Κόσμου και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της θα συνδράμουν τις Αρχές στη διερεύνηση των καταγγελλομένων»,





Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Με μεγάλη έκπληξη και σοκ διαβάσαμε τα σημερινά δημοσιεύματα αναφορικά με μαρτυρία – κατάθεση 19χρονου, πρώην φιλοξενούμενου ανηλίκου στις κοινωφελείς δομές μας, εις βάρους προσώπου που σχετίζεται με την Κιβωτό του Κόσμου για διενέργεια πράξεων ασέλγειας.

Η Κιβωτός του Κόσμου διαβεβαιώνει ότι δεν έχει γνώση των καταγγελλόμενων περιστατικών ούτε των γεγονότων ούτε των προσώπων που αναφέρονται στα δημοσιεύματα αυτά. Συνεπώς, επί του παρόντος, δεν μπορεί να λάβει θέση και αναμένει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοια περιστατικά και διαβεβαιώνουμε ότι πρώτη η Κιβωτός του Κόσμου και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της θα συνδράμουν τις Αρχές στη διερεύνηση των καταγγελλομένων. Έχοντας γνώση του ρόλου της Κιβωτού του Κόσμου και των ευθυνών μας, δηλώνουμε ότι, εφόσον διαφανεί ότι υπάρχει ευθύνη ανθρώπων που σχετίζονται με την Κιβωτό, θα λάβουμε τα απαιτούμενα μέτρα και θα υποστούμε τις συνέπειες.

Η Κιβωτός του Κόσμου, στις δομές φιλοξενίας ανηλίκων που έχει δημιουργήσει, έχει πάντοτε πρωταρχικό κριτήριο και νομική ευθύνη την παιδική προστασία, η οποία και αποτελεί το μοναδικό γνώμονα για το κοινωφελές έργο και τις δράσεις μας.

Δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση των Αρχών για την παροχή κάθε στοιχείου και συνδρομής προς το σκοπό της πλήρους διελεύκανσης της υπόθεσης και παρακαλούμε τους αρμοδίους για την άμεση διερεύνηση όσων αναφέρονται στα δημοσιεύματα.

Με εκτίμηση

Κιβωτός του Κόσμου"





