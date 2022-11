Life

Πριγκίπισσα Νταΐανα: Συλλεκτική επανέκδοση της “Lady Dior”

Η τσάντα που συνδέθηκε απόλυτα με την Πριγκίπισσα Νταΐανα στο Me Gala το 1996.

Ο εμβληματικός γαλλικός οίκος μόδας Dior ανακοίνωσε την επανέκδοση της μίνι τσάντας «Lady Dior», η οποία συγκέντρωσε θαυμαστές σε όλο τον κόσμο όταν «φορέθηκε» από την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Νταϊάνα στο Met Gala του 1996.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας τράβηξε τα βλέμματα με ένα μπλε σατέν κοκτέιλ φόρεμα με μαύρη δαντέλα δημιουργίας John Galliano σε συνδυασμό με ένα κολιέ τσόκερ από μαργαριτάρια και τη συγκεκριμένη τσάντα.

Ήταν δώρο της τότε Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας Μπερναντέτ Σιράκ προς εκείνη σε ένα ταξίδι της στο Παρίσι το 1995. Μια μικρή υφασμάτινη τσάντα που τότε ήταν γνωστή ως Chouchou, με μια μικρή λαβή, τετράγωνο σχήμα με καπιτονέ υφή και ένα γούρι που κρεμόταν και αναπαρήγαγε τα γράμματα του οίκου.

Την φορούσε μέρα και νύχτα και αγόρασε αρκετές κατά την επιστροφή της στο Λονδίνο σύμφωνα με το δημοσίευμα του tatler.

Μετά το διαζύγιό της, το ενδυματολογικό της στιλ δεν ερχόταν σε αντίθεση με το βασιλικό πρωτόκολλο και έτσι η chouchou έγινε η αγαπημένη της με αποτέλεσμα να εξαντληθεί από τις μπουτίκ του οίκου σε όλο τον κόσμο.

Τώρα, η ανανεωμένη έκδοση της μπλε σατέν τσάντας της πριγκίπισσας είναι διαθέσιμη στην αγορά από αυτή την εβδομάδα σε περιορισμένη όμως έκδοση 200 τεμαχίων και κοστίζει 5.000 ευρώ.

