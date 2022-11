Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Μανέ επίσημα εκτός διοργάνωσης

Σοκ στην Σενεγάλη. Χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο ο αρχηγός των πρωταθλητών Αφρικής.



Οι φόβοι των ανθρώπων της Εθνικής Σενεγάλης επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο αρχηγός και ηγέτης των πρωταθλητών Αφρικής, Σάντιο Μανέ θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο Μανέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη στην περόνη του δεξιού ποδιού του, στα τελευταία ματς της Bundesliga με την Μπάγερν Μονάχου.

Η επιβεβαίωση της «απόσυρσης» του σούπερ σταρ της Σενεγάλης από το Μουντιάλ που ξεκινάει την Κυριακή (20/11), ήρθε από την ίδια την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της αφρικανικής χώρας.

«Δυστυχώς, η σημερινή (Πέμπτη, 17/11) μαγνητική τομογραφία μας έδειξε ότι η εξέλιξη του τραυματισμού του Σάντιο δεν είναι ευνοϊκή, όπως ευελπιστούσαμε. Και δυστυχώς αποφασίζουμε να τον αποσύρουμε από το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Σενεγάλης, Μανουέλ Αφόνσο, στον επίσημο λογαριασμό της αφρικανικής ομάδας στο Twitter.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt retablissement a son joueur Sadio Mane, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt

Το βράδυ της Πέμπτης ο Μανέ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα στον τένοντα της περόνης του δεξιού ποδιού του.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ίνσμπρουκ όπως επιβεβαίωσε και η Μπάγερν Μονάχου σε επίσημη ενημέρωσή της, επισημαίνοντας πως «...η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον Καθηγητή Κρίστιαν Φινκ και τον Dr. Άντι Γουίλιαμς ο οποίος ήρθε από το Λονδίνο και ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον Σαντιό» ανέφερε η βαυαρική ομάδα.

Όπως αναφέρει μάλιστα η γερμανική «Bild», ο 29χρονος επιθετικός της Μπάγερν αναμένεται να μείνει εκτός δράσης συνολικά για 3 μήνες και είναι πολύ πιθανό να χάσει το πρώτο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του Champions League.

