Πελόζι: αποχώρηση απο την Βουλή σε φορτισμένο κλίμα (εικόνες)

Η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των Δημοκρατικών στην αμερικανική βουλή.



Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα που κατείχε αυτόν τον θώκο, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των Δημοκρατικών στην αμερικανική βουλή. Η 82χρονη Πελόζι διευκρίνισε πως θα εξακολουθήσει να εκπροσωπεί το Σαν Φρανσίσκο στο Κογκρέσο, όπως έκανε επί 35 χρόνια.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τον Χακίμ Τζέφρις να θεωρείται επικρατέστερος. Εάν τελικά διαδεχθεί την Πελόζι, ο Τζέφρις θα γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός σε αυτήν τη θέση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τη Νάνσι Πελόζι ως την σπουδαιότερη πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ιστορία της χώρας.

Η Πελόζι επευφημήθηκε από τους Δημοκρατικούς βουλευτές καθώς έλαβε τη θέση της για να ανακοινώσει την αποχώρησή της. Χαρακτηρίζοντας «ιερό έδαφος» τη βουλή, η Πελόζι θυμήθηκε πως επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Καπιτώλιο στα παιδικά της χρόνια, όταν ο πατέρας της ορκίστηκε βουλευτής.

Join me as I make a major announcement on the Floor of the House of Representatives. https://t.co/Hi7zFqidbV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022

Αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τρεις προέδρους των ΗΠΑ -- τον Ρεπουμπλικάνο Τζορτζ Μπους τον νεότερο και τους Δημοκρατικούς Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν -- «παραλείποντας» τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο είχε συγκρουστεί ουκ ολίγες φορές. Υπενθύμισε όμως ότι υποστηρικτές του Τραμπ εξαπέλυσαν την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτώλιο.

«Η αμερικανική δημοκρατία είναι μεγαλειώδης, αλλά είναι εύθραυστη. Πολλοί από εμάς διαπιστώσαμε από πρώτο χέρι πόσο εύθραυστη είναι, κατά τρόπο τραγικό, σε αυτήν την αίθουσα. Επομένως η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται πάντοτε από τις δυνάμεις που θέλουν το κακό της», τόνισε.

Thank you all — and may God continue to bless the United States of America. pic.twitter.com/XDlQRwvDjY — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022

Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί διατήρησαν τον έλεγχο της Γερουσίας. Ωστόσο, ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων πέρασε στους Ρεπουμπλικάνους, έστω και με ισχνή πλειοψηφία, κάτι που σημαίνει εμπόδια στο έργο της κυβέρνησης Μπάιντεν τα επόμενα δύο χρόνια.

