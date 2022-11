Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου – Σούρας: Πληροφορήθηκα πολύ σκληρές κακοποιητικές συμπεριφορές σε παιδιά

Τι είπε ο Καλλιακμάνης για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μου έχουν μιλήσει για συγκεκριμένα ονόματα, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά είπε ο Σούρας.

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την σωρεία καταγγελιών για συνθήκες διαβίωσης, κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση σε δομές της "Κιβωτού του Κόσμου", που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως πριν γίνουν γνωστές οι καταγγελίες, είχε πληροφορηθεί κάποια πράγματα , για κακοποιητικές συμπεριφορές σε παιδιά, «τις οποίες δεν ήθελα να πιστέψω».

Όπως είπε στη συνέχεια o κ. Σούρας, είχε πληροφορηθεί και ονόματα από ανθρώπους που γνώριζαν καλά πρόσωπα και καταστάσεις, προσθέτοντας όμως πως αυτά που πληροφορήθηκε είναι ακόμη πιο σκληρά από όσα έχουν ακουστεί.

Στην ίδια εκπομπή, μίλησε και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. «Οι καταγγελίες υποβλήθηκαν αρχικά στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος τις διαβίβασε στην Εισαγγελία κι εκείνη με τη σειρά της στην Αστυνομία».

«Στη συνέχεια καλέσαμε τον καταγγέλλοντα, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν κι άλλα παιδιά και εργαζόμενοι», συμπλήρωσε ο κ. Καλλιακμάνης τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

