DuoDay: Η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Ευθύμης μαζί στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” μίλησαν το πρωί η Υφυπουργός και το “δίδυμο” της για σήμερα, που θα ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της, στο πλαίσιο της DuoDay 2022.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, για θέματα του χαρτοφυλακίου τους, με αφορμή τις καταγγελίες για την «Κιβωτό του Κόσμου», αλλά και εκείνες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων από επίσης ανήλικο δράστη, μέσα στο Νοσοκομείο Παίδων.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνοδευόταν στο στούντιο της εκπομπής, από τον 23χρονο Ευθύμη, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, στο πλαίσιο της φετινής «DuoDay».

Την ημέρα «DuoDay», ένας εργαζόμενος και ένα άτομο με αναπηρία σχηματίζουν «δίδυμο» (Duo) και το άτομο συμμετέχει ενεργά, όσο το δυνατόν περισσότερο, στις συνήθεις εργασίες των εργαζομένων.

«Είναι η ημέρα που οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας είναι όλη μέρα μαζί με ένα άτομο με αυτισμό. Ο Ευθύμης είναι μαζί μου και είναι πολύ λειτουργικός. Είναι 23 ετών. Όλοι βλέπουμε πως μπορούμε να εντάξουμε στην εργασία ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού, χωρίς αποκλεισμούς», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο 23χρονος Ευθύμης, που έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη από τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, είπε πως πρέπει όλοι οι άνθρωποι να κινηθούν προς την κατεύθυνση της άρσης αποκλεισμών για τα άτομα με αυτισμό.

Αποκάλυψε ότι του αρέσει πολύ το μπάσκετ, είναι φοιτητής γερμανικής φιλολογίας και όπως εκμυστηρεύθηκε «Θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με την πολιτική. Με γοήτευσε η πολιτική από πολύ μικρή ηλικία, από μικρός έβλεπα το Κανάλι της Βουλής».

Στο πλαίσιο της ημέρας και ο Κυριάκος Μητσαοτάκης θα συνοδεύται στο σημερινό προγραμμα του απο ένα άτομο με αναπηρία.

