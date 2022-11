Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: ΕΔΕ για το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου στο Παίδων

Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για τα ραντεβού που κλείνονται σε νοσοκομεία μέσω 5ψηφιου αριθμού, με υψηλές χρεώσεις για τους πολίτες.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στην υπόθεση του ξυλοδαρμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης από ανήλικο στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας διέταξε αμέσως ΕΔΕ.

Ο κ. Πλέυρης αναφέρθηκε στο φαινόμενο να φιλοξενούνται μέσα σε νοσοκομεία παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, όσο αναμένουν να μετακινηθούν σε προνοιακή δομή.

Είπε ότι στο Νοσοκομείο Παίδων της Πεντέλης όπου φιλοξενούνται πολλά παιδιά, έχει διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος που να μη θυμίζει νοσοκομείο, αλλά προφανώς δεν είναι δουλειά κανενός νοσοκομείου να φιλοξενεί αυτά τα παιδιά.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στο φαινόμενο, του κλεισίματος ραντεβού σε νοσοκομεία και άλλες προνοιακές δομές, μέσα από πενταψήφιο αριθμό, γεγονός που συνεπάγεται υψηλές χρεώσεις για τους πολίτες. Όπως είπε είναι ένα φαινόμενο που πάει περίπου μια δεκαετία πίσω κι οφείλεται σε συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με ιδιώτες παρόχους τηλεφωνίας.

Οι τιμές χρέωσης είναι διαφορετικές σε κάθε πάροχο, είπε ο κ. Πλεύρης κι όντως υπάρχουν υψηλές χρεώσεις, υπάρχει όμως και πάροχος που επιβάλει αστική χρέωση για κάθε κλήση.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Πλεύρης ζήτησε από τα νοσοκομεία, σε κάθε σύμβαση που λήγει, η νέα που υπογράφεται να προβλέπει ότι δεν θα υπάρχει καμία χρέωση για την περίοδο αναμονής του τηλεφωνήματος και να επιλέγεται ο πάροχος με την χαμηλότερη χρέωση.

Τέλος, ο κ. Πλεύρης, ανέφερε πως σε λίγες μέρες η συνταγογράφηση για το αντιγριπικό εμβόλιο δεν θα είναι υποχρεωτική και πλέον δεν θα χρειάζεται κάποιος να πάει στο γιατρό για να το κάνει αλλά θα πηγαίνει στο φαρμακείο.

«Πλέον έχουμε διασφαλίσει την επάρκεια των αντιγριπικών εμβολίων. Ενδεχομένως κι από την άλλη εβδομάδα η γενική γραμματέας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη που τρέχει το θέμα, θα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Θα ανοίξουμε το σύστημα για να γίνεται ο εμβολιασμός χωρίς συνταγογράφηση» είπε ο υπουργός Υγείας.

Για το θέμα μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και ο Πρόεδροςτης ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός

