“Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ” στην τελική ευθεία πριν την πρώτη σέντρα

Πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα η θεματολογία των εκπομπών του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που θα απολαύσουμε στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+.

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ.

Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Νοεμβρίου στις 12:00:

Πελέ ή Μαραντόνα; Το αιώνιο δίλημμα των ποδοσφαιρόφιλων τίθεται στις δύο τελευταίες εκπομπές πριν από τη σέντρα με δύο μεγάλα αφιερώματα στους ημίθεους της μπάλας, που μαζί έχουν γράψει τη μισή ιστορία των Μουντιάλ.

Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 μάς λένε την πρώτη καλησπέρα από τη Ντόχα. Στέλιος Γιαννακόπουλος, Αλέξης Σπυρόπουλος και Σωτήρης Κωσταβάρας μάς μεταφέρουν τις πρώτες εντυπώσεις από το Κατάρ, λίγο πριν από την τελετή έναρξης και τη σέντρα του αγώνα Κατάρ-Ισημερινός.

Η εκπομπή μας ξεναγεί στο μυθικό στάδιο Lusail, που στις 18 Δεκεμβρίου θα φιλοξενήσει τον τελικό του FIFA World Cup 2022.

Και όπως πάντα, η εκπομπή έχει ετοιμάσει ξεχωριστά θέματα από την ιστορία του Μουντιάλ: Κάνουμε flashback στον θρίαμβο της Γερμανίας στο σπίτι της Βραζιλίας με 7-1 και στη στέψη της στο Μαρακανά το 2014, ενώ θυμόμαστε πώς ο νεαρός Εμπαπέ οδήγησε τη Γαλλία στον τίτλο πριν από 4 χρόνια στα γήπεδα της Ρωσίας.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

