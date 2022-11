Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου - πατήρ Αντώνιος: Τι απαντά στις καταγγελίες για κακοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του Πάτερα Αντώνιου στις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση στην Κιβωτό του Κόσμου.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις καταγγελίες - σοκ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, αλλά και για ζητήματα διαβίωσης των φιλοξενούμενων στην «Κιβωτό του Κόσμου», μετά από την αποκάλυψη πως έχει ξεκινήσει έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, αλλά και για ζητήματα διαβίωσης των φιλοξενούμενων προχώρησε ο πατέρας Αντώνιος ο οποίος είναι και αυτός που ίδρυσε τον φορέα.

Είμαι «θλιμμένος», «στεναχωρημένος» και «σε έκπληξη» σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από εχθές, προσθέτοντας, αναφερόμενος στην οργάνωση, ότι «έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας, εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια, στο παιδί που είναι σε ανάγκη και σε κίνδυνο», είπε μιλώντας στον Alpha.

Μεταξύ άλλων, ο πάτερ Αντώνιος σημείωσε ότι «όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, εμείς το μάθαμε από ένα δημοσίευμα. Τίποτε περαιτέρω δεν γνωρίζω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι το εξής -και μάλιστα σε πολλές συνεντεύξεις μας το έχω αναφέρει-: εμείς φιλοξενούμε παιδιά τα οποία δεν είναι τα συνηθισμένα παιδιά, αλλά από παραβατικές οικογένειες, μεγάλα σε ηλικία που έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα τους, παιδιά τα οποία δεν ήξεραν από όρια, παιδιά τα οποία θέλουν να παραβατούν, και η Κιβωτός του Κόσμου με όλο το επιστημονικό της προσωπικό, το εξειδικευμένο, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ειδικούς παιδαγωγούς, τους ψυχολόγους, τους ψυχιάτρους, πρωτίστως, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να θεραπεύσουμε το τραύμα. Και ποιο είναι αυτό το τραύμα; Το τραύμα της ψυχής αυτών των παιδιών δεν είναι άλλο από την απώλεια του φυσικού τους γονιού και αυτό είναι που πολλές φορές, θα έλεγα, δεν μπορούν να συγχωρέσουν σε εμάς που ασχολούμαστε, ότι πήραμε τη θέση αυτή».

Ερωτώμενος ξανά εάν η οργάνωση έχει εντοπίσει για ποιο παιδί πρόκειται, σχετικά με την αρχική καταγγελία, ο πατέρας Αντώνιος επανέλαβε ότι δεν γνωρίζουν τα στοιχεία του, ούτε κάλεσε κάποιος από την υποδιεύθυνση ανηλίκων την οργάνωση, αλλά και ούτε έχουν λάβει απάντηση στο αίτημά τους να λάβουν στοιχεία.

Ανάμεσα σε άλλες απαντήσεις στους δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» υπογράμμισε ότι «και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα. Δε μπορεί εμείς που μένουμε μέσα, εγώ με την οικογένεια μου, και τη σύζυγό μου, βρίσκομαι σε πλήρη επαγρύπνηση. Είναι η ζωή μου η κιβωτός», συμπληρώνοντας ότι προκειμένου να έχει εικόνα για την κατάσταση σε όλες τις δομές, ταξιδεύει «παντού και ακριβώς γι αυτό τον λόγο, να έχω τη δική μου άποψη, τη δική μου γνώμη, να μπορώ να ελέγξω διαφορετικά, όπως δεν μπορεί κάποιος άλλος»

«Με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς που έχουμε κάνουμε πολύ μεγάλη εκπαίδευση» στους εθελοντές «για να μπορούν σωστά να υπηρετήσουν το παιδί γιατί εμείς έχουμε βαριά τραυματισμένα παιδιά» ανέφερε ο πατέρας Αντώνιος, ενώ τόνισε ότι ζητούν από όλους όσοι έρχονται σε επαφή με τα παιδιά το ποινικό τους μητρώο.

Ερωτώμενος σχετικά με το αν γνωρίζει ποια είναι τα παιδιά που καταγγέλλουν είπε: «Πάει το μυαλό μου σε κάποια από τα παιδιά που ενηλικιώθηκαν και έφυγαν. Βάσει των στοιχείων».

Ειδήσεις σήμερα:

Κουμπί πανικού για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας: Βήμα - βήμα η λειτουργία του (βίντεο)

DuoDay: Η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Ευθύμης μαζί στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία: Γαμπρός έσπασε τα δόντια του πεθερού του