Μουντιάλ 2022 - Ισπανία: Ο Γκαγιά εκτός αποστολής

Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του στην αποστολή της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.



Ο 19χρονος Αλεχάντρο Μπαλντέ θα είναι ο αντικαταστάτης του τραυματία Χοσέ Γκαγιά, στην αποστολή της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο νεαρός αριστερός μπακ βρισκόταν σε καμπ προετοιμασίας με την εθνική ελπίδων της χώρας, απ΄όπου θα αναχωρήσει για να ενταχθεί στους «μεγάλους», όπου καλείται για πρώτη φορά.

Ο Λουίς Ενρίκε εκτίμησε το εξαιρετικό ξεκίνημα του Μπαλντέ στη φετινή σεζόν, όπου έχει καταγράψει 16 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα (12 στη La Liga και 4 στο Champions League).

Ο Γκαγιά υπέστη διάστρεμμα στο δεξιό αστράγαλο στην προπόνηση της «ρόχα» και, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε ότι δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που αρχίζει την Κυριακή (20/11).

