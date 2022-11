Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - πατήρ Αντώνιος: Είναι όλα ανυπόστατα ψεύδη, είμαι αγανακτισμένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» μετά τις καταγγελίες. Τι δηλώνουν ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα.



Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην «Κιβωτό του Κόσμου» μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμούς παιδιών.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ ο φάκελος της υπόθεσης επιστρέφει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ αναφέρει: «Αναφορικά με την υπόθεση γνωστής ΜΚΟ, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι, μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ανατέθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η οποία πραγματοποίησε προανακριτικές πράξεις και υπέβαλε το σχετικό προανακριτικό υλικό στην παραγγέλουσα Αρχή».



Την ίδια ώρα, ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος είναι και αυτός που ίδρυσε τον φορέα, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι «είμαστε λυπημένοι και στενοχωρημένοι για όλο αυτό το μεγάλο κύμα καταγγελιών. Έχουμε κάνει την έρευνά μας και όσα καταγγέλλονται είναι ανυπόστατα ψεύδη. Είμαι αγανακτισμένος. Έχω ακούσει να λένε ότι αναγκάζαμε παιδιά σε σκληρή εργασία, όταν μιλάμε για θεραπευτικά προγράμματα σε αγροκτήματα. Ακούσαμε ότι τα παιδιά ήταν έγκλειστα».



«Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ξαφνικά ένα έργο 25 ετών κατηγορείται από τον καθένα χωρίς αποδείξεις και έλεγχο» τόνισε και ζήτησε σεβασμό, καθώς στην «Κιβωτό του Κόσμου» ζουν πολλά παιδιά.



«Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα δύσκολα παιδιά που έρχονται σε μας» σημείωσε ο πατέρας Αντώνιος. «Μιλούν πολλοί για πράγματα που δεν γνωρίζουν, ενώ εμείς έχουμε εμπειρία» πρόσθεσε.



Σε ερώτηση γιατί τα παιδιά δεν μίλησαν στον ίδιο αλλά στις Αρχές, απάντησε ότι έχει πολύ καλή σχέση με όλα τα παιδιά. «Πολλές φορές είμαι ο κυματοθραύστης» είπε ο πατέρας Αντώνης. «Πολλές φορές μπορεί να συγκρουστούμε με παιδιά, γιατί δεν θα επιτρέψουμε παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία, που κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε» δήλωσε.



«Έχω δώσει τη ζωή μου. Δεν ξέρω εάν αυτό είναι λάθος. Έχω δώσει ότι έχω και δεν έχω. Δεν έχουμε κάνει ποτέ διακοπές για να είμαι πάντα πάνω από αυτά τα παιδιά» πρόσθεσε.



Η πρεσβυτέρα από πλευράς της τόνισε ότι πιστεύει ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από τις καταγγελίες και ότι τα παιδιά που μίλησαν στις Αρχές μπορεί να είναι υποκινούμενα. «Βάλλεται ένας ολόκληρος οργανισμός. Έχουμε δουλέψει 25 χρόνια με παιδιά και έχουμε δεχθεί ελέγχους από παντού» είπε. Εκτίμησε δε ότι κάποια παιδιά εκδικούνται λόγω του ότι δεν τους επετράπη η παραβατική συμπεριφορά στην «Κιβωτό». «Αν η αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας “πληρώνεται” με καταγγελίες, δεν το καταλαβαίνω» πρόσθεσε. «Πως μπορούμε να απολογηθούμε για κάτι που δεν έχει αποδειχθεί» ρωτά η πρεσβυτέρα τονίζοντας ότι όλη αυτή η ιστορία τους έχουν προκαλέσει μεγάλο κακό.



«Να μην υπάρξει άλλος άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη θέση» ευχήθηκε ο πατέρας Αντώνιος.

Ωστόσο, μία 20χρονη, σήμερα, φοιτήτρια που πέρασε έξι χρόνια φιλοξενούμενη σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», σε πόλη της περιφέρειας μίλησε στον ΑΝΤ1 για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, για σκληρή εργασία μέσα στην δομή, αλλά και για μήνες απομόνωσης όταν δεν ακολουθούσες τους κανόνες.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύρος: Τον τσίμπησε μέλισσα και πέθανε

Άρτα: Σκότωσε τον αδελφό του στο ξύλο

Ιταλία: Κατά συρροή δολοφόνος εκδιδόμενων γυναικών