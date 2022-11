Κοινωνία

Εξαφανίστηκαν δύο ανήλικες από νοσοκομεία (εικόνες)

Μαζί ενδέχεται να έφυγαν από το νοσοκομείο τα δύο κορίτσια που εξαφανίστηκαν την ίδια μέρα και ώρα.

Στις 14/11/2022 στις 09:30, εξαφανίστηκε από Νοσοκομείο στην περιοχή του Γουδί, η Αντωνία-Ιωάννα Λ., 15 ετών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 18/11/22 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Ενδέχεται να βρίσκεται μαζί με την Φωτεινή – Ελεούσα, Λ., για την οποία το Χαμόγελο του Παιδιού σήμερα, 18/11/2022 προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Αντωνία-Ιωάννα Λ., έχει ύψος 1,70, είναι κανονικό βάρος, έχει μακριά μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

