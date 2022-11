Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο διαιτητής του αγώνα της πρεμιέρας

Ποιον όρισε διαιτητή η FIFA στον κυριακάτικο εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Τον Ιταλό Ντανιέλ Ορσάτο όρισε η FIFA ως διαιτητή στον κυριακάτικο (20/11) εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στη διοργανώτρια ομάδα του Κατάρ και το Εκουαδόρ για τον 1ο όμιλο.

Ο 46χρονος ρέφερι, εκ των κορυφαίων αυτή την στιγμή στην Ευρώπη, θα «σφυρίξει» για πρώτη φορά σε τελικά Μουντιάλ, έχοντας στη διαιτητική ομάδα του τους συμπατριώτες του Τσίρο Καρμπόνε, Αλεσάντρο Τζιαλατίνι σαν βοηθούς, ενώ στο VAR ορίστηκε ο Ιταλός Μασιμιλιάνο Ιράτι.

Ο Ρουμάνος Ιτσβάν Κόβακς θα είναι ο 4ος διαιτητής του πρώτου αγώνα του εφετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

