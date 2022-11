Αθλητικά

FIFA World Cup 2022: Την Κυριακή η μεγάλη πρεμιέρα και η τελετή έναρξης

Λάβετε θέσεις, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 ξεκινά και παίζει μπάλα αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

8 γήπεδα, 64 αγώνες, 4 χρόνια αναμονής.

Άπειρα γκολ, εντυπωσιακά ντέρμπι, αμφισβητούμενες φάσεις, μεγάλες ανατροπές, αλλά και έντονα συναισθήματα!

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου έρχεται η μεγάλη πρεμιέρα του FIFA World Cup 2022™ με τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης, αλλά και το εναρκτήριο παιχνίδι μεταξύ Κατάρ και Εκουαδόρ.

Η μεγάλη γιορτή του Ποδοσφαίρου ξεκινά στον ΑΝΤ1 από νωρίς, στις 12:00, με την εκπομπή «Ο Δρόμος για το Κατάρ». Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου θα μας δώσουν όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από τον εναρκτήριο αγώνα, ενώ οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στο Κατάρ θα μας πουν την πρώτη καλησπέρα από τη Ντόχα. Στέλιος Γιαννακόπουλος, Αλέξης Σπυρόπουλος και Σωτήρης Κωσταβάρας θα μας μεταφέρουν τις πρώτες εντυπώσεις από τη χώρα, λίγο πριν από την τελετή έναρξης και την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ.

Στη συνέχεια, στις 16:00, είναι… «Ώρα Μουντιάλ». Στέφανος Αβραμίδης και Βασίλης Σαμπράκος κάνουν μια εισαγωγή στο FIFA World Cup 2022™, με όλα όσα θέλει να γνωρίζει κάθε φίλαθλος για τις ομάδες, τους πρωταγωνιστές, τους μεγάλους απόντες και τα γήπεδα της διοργάνωσης. Με συνεχείς συνδέσεις από διάφορα σημεία του Κατάρ και τους συνολικά επτά απεσταλμένους του ΑΝΤ1, η εκπομπή θα μας βάλει στο κλίμα του Μουντιάλ λίγες στιγμές πριν από τον πρώτο αγώνα στο Al Bayt Stadium στην πρωτεύουσα Ντόχα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Μουντιάλ» θα προβληθεί και ολόκληρη η τελετή έναρξης του FIFA World Cup 2022™, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πολλή μουσική, πολύ τραγούδι, εντυπωσιακές χορογραφίες, ειδικά εφέ τελευταίας τεχνολογίας, άφθονα πυροτεχνήματα και πολλές εκπλήξεις!

Η εκπομπή θα ολοκληρωθεί λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Κατάρ-Εκουαδόρ στις 18:00.

Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται και είναι εδώ, στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+!

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα μεταδοθούν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, στο μοναδικό επίσημο website του Μουντιάλ στην Ελλάδα: https://antenna.gr/fifaworldcup2022/matches

Trailer:





