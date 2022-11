Παράξενα

Μωρό φώκια... ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα (εικόνες)

Στην "αγκαλιά" της Mom το μωρό φώκιας μόλις 10 ημερών που βρέθηκε σε παραλία.



Ένα ορφανό μωρό φώκιας μόλις 10 ημερών βρέθηκε στις αρχές Νοεμβρίου σε παραλία της Κρήτης και ταξίδεψε στην Αθήνα για να λάβει την φροντίδα της Εταιρείας για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (Μοm) μέχρι να μεγαλώσει αρκετά ώστε να απελευθερωθεί στο φυσικό του περιβάλλον, υγιές.

Οι λιμενικές Αρχές που εντόπισαν το φωκάκι μετά την κλήση πολιτών επικοινώνησαν αμέσως με την οργάνωση για να λάβουν οδηγίες για τη σωστή διαχείριση του περιστατικού, ώστε το ζώο να είναι ασφαλές. Η Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας - Mom ιδρύθηκε το 1988 και φροντίζει ορφανές ή άρρωστες φώκιες από το 1990 μέχρι σήμερα.

«Φέτος, έχουμε δύο μικρά. Ο Ερμής βρέθηκε τον Οκτώβριο στο Πήλι της Ευβοίας και τώρα το Νοέμβρη μας ήρθε ο Μίνωας από την Κρήτη, από τη Σητεία. Και τα δύο είναι μωρά, είναι η εποχή που κανονικά θα έπρεπε να θηλάζουν από τις μητέρες τους αλλά αυτά παρασύρθηκαν από τις φουρτούνες, ήταν και άρρωστα. Δίνουμε φαρμακευτική αγωγή σε συνεννόηση με την υπεύθυνη κτηνίατρο και ελπίζουμε ότι, μετά τους τρεις μήνες που θα τα έχουμε εδώ, θα τα απελευθερώσουμε και πάλι στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως κάνουμε κάθε φορά» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελένη Τούντα, βιολόγος της Mom.

Το φωκάκι, που ονομάστηκε Μίνωας καθώς εντοπίστηκε στη Σητεία, φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και πισίνα όπου παρακολουθείται από κτηνίατρο και φροντίζεται καθημερινά από εξειδικευμένους ανθρώπους της Mom. Ζύγισμα, μπάνιο, σταδιακή μετάβαση από ψαροπολτό σε εκπαίδευση για να μάθει να τρέφεται με ψάρια και να κολυμπάει είναι στο καθημερινό πρόγραμμα του μωρού που κάνει παρέα με τον Ερμή, επίσης ορφανό φωκάκι που εντοπίστηκε τον Οκτώβριο στην Εύβοια.

Όπως εξηγεί η κ. Τούντα, «επειδή τα φωκάκια είναι σε ηλικία που θα θήλαζαν από τη μητέρα τους εμείς τα ταΐζουμε τώρα με ψαροπολτό με απαραίτητες βιταμίνες, μέχρι να περάσουν στο επόμενο στάδιο, που θα είναι να τους δίνουμε να τρώνε ψάρια. Και αφού φτάσουν τα κιλά που πρέπει να φτάσουν, γύρω στα 60 κιλά και έχουν μάθει να τρώνε ψάρια τα απελευθερώνουμε».

Οι φώκιες είναι άγρια θηλαστικά και όταν προσεγγίζουν παραλίες ή λιμάνια, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη δική τους ευζωία και επιβίωση οι άνθρωποι να αποφεύγουν την επαφή μαζί τους. Οι πολίτες, εφόσον εντοπίσουν κάποια φώκια συνίσταται να απομακρύνονται, να μην επιδιώκουν επαφή και, φυσικά, να μην την ταΐζουν. Εάν θεωρούν ότι πιθανά το ζώο έχει κάποιο πρόβλημα, συνίσταται να καλούν αμέσως τις λιμενικές Αρχές και την Mom.

