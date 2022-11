Κόσμος

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Διώξεις σε 5 άτομα στην Βουλγαρία

Η βουλγαρική εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος πέντε υπόπτων για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Πως εμπλέκονται στο φονικό χτύπημα στην «καρδιά» της Πόλης.

Η εισαγγελία της Βουλγαρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος πέντε υπόπτων για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη και αποδίδεται από τις αρχές στους Κούρδους μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και τους συμμάχους τους στη Συρία.

"Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος πέντε ατόμων επειδή βοήθησαν" έναν από τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης να διαφύγει, δήλωσε η Σιίκα Μιλέβα, εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της Σόφιας.

Ο ρόλος τους ήταν "επιμελητειακός", διευκρίνισε και πρόσθεσε πως η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση τεσσάρων από αυτούς.

Σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, τρεις κατάγονται από τη Μολδαβία και ένας άλλος από μια αραβική χώρα, η οποία δεν κατονομάστηκε.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 81 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε αυτή την πολυσύχναστη πεζοδρομημένη αρτηρία στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Δεκαεπτά ύποπτοι έχουν προφυλακιστεί στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων μια νεαρή γυναίκα 23 ετών που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα σε ένα παγκάκι στη λεωφόρο Ιστικλάλ.

Η Αλχάμ Αλμπασίρ, που συνελήφθη σε ένα διαμέρισμα σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης και παρουσιάστηκε ως συριακής υπηκοότητας, εισήλθε παρανόμως στην Τουρκία από τη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με τις αρχές.

Η 23χρονη ομολόγησε την πράξη της στη διάρκεια της κράτησής της, ανέφεραν.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, που επικαλείται την αναφορά της αστυνομίας, η Αλχάμ Αλμπασίρ είπε ότι ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το PKK το 2017, μέσω του πρώην φίλου της και μετά τον χωρισμό τους διατήρησε μια σχέση με την οργάνωση.

Το PKK και η πολιτοφυλακή των Κούρδων της Συρίας, Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που κατηγορείται από την Τουρκία ότι συνδέεται με το PKK, έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξή τους στην επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

