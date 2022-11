Κοινωνία

Μετρό: Πτώση ατόμου και δύο σταθμοί κλειστοί

Έκλεισαν δύο σταθμοί του μετρό, λόγω πτώσης ατόμου. Πυροσβεστικές δυνάμεις επί τόπου για τον απεγκλωβισμό.

Κλειστοί είναι ήταν για αρκετή ώρα το Σάββατο σταθμοί του μετρό, λόγω πτώσης ατόμου.

Μία γυναίκα έπεσε το μεσημέρι στο σταθμό του μετρό Αιγάλεω, στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η γυναίκα ηλικίας 45-50 ετών, απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη ανάμεσα στις ράγες και σε διερχόμενο συρμό στο σταθμό του Μετρό στο Αιγάλεω και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα για να την απεγκλωβίσουν.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματισμένης γυναίκας που εντοπίστηκε ανάμεσα στις ράγες και διερχόμενο συρμό, στο σταθμό του Μετρό στο Αιγάλεω Αττικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 19, 2022

Λόγω της πτώσης έκλεισαν οι σταθμοί Αιγάλεω και Αγία Μαρίνα.

Λίγο μετά τις 17:30 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό.

