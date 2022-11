Κοινωνία

Missing alert για 53χρονο

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Οι αρχές αναζητούν 53χρονο άνδρα που εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

Στις 14/11/2022 , εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης, ο Γεωργιτζίκης Αγοραστός (Άκης), 53 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεωργιτζίκη Αγοραστού (Άκη) σήμερα, 19/11/2022, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενηλίκου.

Ο συναγερμός Missing Alert Hellas ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς η ζωή του ενηλίκου βρίσκεται σε κίνδυνο, αποσκοπεί στην συνδρομή όλων μας στον έγκαιρο εντοπισμό του, στην λήψη της φαρμακευτικής του αγωγής αλλά και της κατάλληλης υποστήριξης.

Ο Γεωργίτζικης Αγοραστός (Άκης) έχει ύψος 1.80 μ., είναι αδύνατος, έχει γκρι μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε γκρι αθλητική φόρμα, γκρι μπουφάν και άσπρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

