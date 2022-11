Κόσμος

Χερσώνα: Ρωσικό χτύπημα σε διανομή ψωμιού

Σε σημείο όπου γινόταν διανομή ψωμιού χτύπησαν οι Ρώσοι στη Χερσώνα.

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν από ρωσικό πλήγμα κατά σταθμού ανθρωπιστικής βοήθειας στην νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής διευθυντής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπιλοζέρκα, δυτικά της πρόσφατα απελευθερωμένης Χερσώνας. Στο σημείο γινόταν διανομή ψωμιού.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακοινώσεις ότι περισσότεροι από 16.000 πολίτες έχουν σκοτωθεί από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία.

