Euro 2024: Ουγγαρία - Ελλάδα για το νέο τεστ της Εθνικής

Δοκιμών συνέχεια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά το ματς στην Βαλέτα, που προβλημάτισε για την εικόνα της ομάδας.

Την Εθνική ομάδα της Ουγγαρίας θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Κυριακής (20/11, 21:15) σε φιλικό αγώνα στη Βουδαπέστη και στο γήπεδο «Φέρεντς Πούσκας» η Εθνική Ανδρών, στο δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι προετοιμασίας της ενόψει των προκριματικών του Euro 2024, μετά τον αγώνα στη Μάλτα την Πέμπτη.

Τόσο το παιχνίδι στο «νησί των Ιπποτών» όσο και με τους Ούγγρους είναι η ευκαιρία για δοκιμές ποδοσφαιριστών που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής ως τώρα ή δεν έχουν παίξει καθόλου, προκειμένου ο Γκουστάβο Πογέτ να αυξήσει τις διαθέσιμες επιλογές στην απαιτητική διαδικασία των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

«Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και άλλους ποδοσφαιριστές ώστε να έχω καλύτερη πληροφόρηση για το ποιους μπορώ να χρειαστώ και να χρησιμοποιήσω στα παιχνίδια του Μαρτίου και του Ιουνίου στα προκριματικά του Euro», σχολίασε ο Ουρουγουανός εκλέκτορας της ελληνικής ομάδας.

Προσέθεσε ότι «Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους παίκτες βασίζεται στην επιθυμία τους να παίζουν για το εθνόσημο και την Εθνική ομάδα. Είναι μία υπέροχη ευκαιρία να έχουμε καλό παιχνίδι: ωραίο γήπεδο και καλός αντίπαλος, είναι το τελευταίο ματς μέσα στη χρονιά και θέλουμε όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό».

Ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον αγώνα με την Μάλτα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι της Βουδαπέστης.

Την αποστολή της ελληνικής ομάδας συγκροτούν οι: Πασχαλάκης, Μπάρκας, Αθανασιάδης, Γούτας, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Ρότα, Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Παπανικολάου, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Δουβίκας, Φούντας, Ιωαννίδης, Μασούρας.

Πρόκειται για το 23ο παιχνίδι στην Ιστορία της Εθνικής ομάδας με την Ουγγαρία. Από τα προηγούμενα 22 φιλικά ήταν τα έξι. Αυτή τη μεγάλη σχολή ποδοσφαίρου η Ελλάδα την έχει νικήσει δέκα φορές, τις τρεις στην έδρα της.

Υπάρχει βέβαια το βαρύ 11-1 (1938), αλλά τότε το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν στα σπάργανα σε διεθνές επίπεδο, σε σύγκριση με τους Μαγυάρους. Σαράντα χρόνια χρόνια αργότερα θριαμβεύσαμε επί του Ούγγρων για να πανηγυρίσουμε την πρώτη μας πρόκριση σε τελικά διοργάνωσης, το Κύπελλο Εθνών του 1980. Αλλά και στην πρώτη μας πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1994, βρήκαμε στο δρόμο μας τους Ούγγρους και προκριθήκαμε.

