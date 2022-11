Οικονομία

Κικίλιας: “Τουρισμός για όλους” και “Εξοικονομώ” θα στηρίξουν χειμερινούς προορισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Τουρισμού στον ΑΝΤ1 για τις φετινές εισπράξεις και την επιμήκυνση της σεζόν. Πότε θα κληρωθούν τα νέα voucher σε δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ήταν καλεσμένος την Κυριακή ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας

Ερωτηθείς για το μείζον θέμα της επικαιρότητας που αφορά τις καταγγελίες για την «Κιβωτό του Κόσμου», ο κ. Κικίλιας αφού είπε «ειλικρινά εύχομαι να είναι όλα ψέμα», είπε «ακούω για ένα κομμάτι ελέγχων, δεν ξέρω σε τι βαθμό και πλαίσιο έχουν γίνει. Ας περιμένουμε να γίνει η έρευνα. Εδώ και σε άλλες χώρες βλέπουμε ότι δεν είναι εύκολο να μιλήσει κάποιος για τέτοια περιστατικά. Δεν φθάνει η επικαιρότητα των ημερών, πρέπει να υπάρξει συνέχεια, για να γίνει κάτι γόνιμο και να αποτρέψουμε να ξανασυμβεί».

Αναφορικά με τα θέματα του χαρτοφυλακίου του, ο Υπουργός Τουρισμού είπε πως «μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ από τουριστικές εισπράξεις. Τον Σεπτέμβριο είχαμε 11% αύξηση στην μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019, που ήταν η χρονιά – ρεκόρ για τον τουρισμό», λέγοντας ακόμη ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις αφίξεις και στα περιφερειακά αεροδρόμια.

«Με σκληρή δουλειά επεκτείναμε την τουριστική περίοδο. Βλέπετε πως συνεχίζουν να έρχονται τουρίστες. Στολίζουμε την Αθήνα για τα Χριστούγεννα και έρχονται ακόμη επισκέπτες στην Αθήνα για να κάνουν μπάνιο στην "αθηναϊκή Ριβιέρα"», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

Σε ότι αφορά την στήριξη ξενοδόχων σε χειμερινούς προορισμούς, ο Υπουργός Τουρισμού είπε πως ανακοινώθηκε ότι θα διατεθούν 100 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για μικρά ξενοδοχεία σε ορεινούς προορισμούς, ώστε να ενισχυθούν καθώς είναι αυξημένο το βάρος από το ενεργειακό κόστος, ενώ ήδη ανακοινώθηκε και παράταση του ΕΣΠΑ για ένα έτος.

Παράλληλα όπως ανέφερε γίνεται διαφημιστική καμπάνια για τον χειμερινό τουρισμό, προσθέτοντας πως στο πλαίσιο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

Ο Βασίλης Κικίλιας είπε χαρακτηριστικά πως «Κρατήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι, με voucher 150 και 200 ευρώ για 100.000 ανθρώπους, που μπορούν να τα αξιοποιήσουν και σε χειμερινούς προορισμούς για να κάνουν διακοπές», τονίζοντας πως για αυτά τα κουπόνια θα γίνει κλήρωση στο τέλος του μήνα.

Τέλος, αναφερόμενος στην εκστρατεία προσέλκυσης πολιτών από χώρες κυρίως της βόρειας Ευρώπης που θα επέλεγαν να περάσουν τον χειμώνα τους στην Ελλάδα, λόγω του χαμηλότερου ενεργειακού κόστους, ο Υπουργός Τουρισμού είπε ότι «αποδεικνύεται πως έχει πετύχει η στρατηγική και η καμπάνια που “τρέξαμε” σε Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία και Σουηδία για να φέρουμε βορειοευρωπαίους ή ψηφιακούς νομάδες στην Ελλάδα για τον χειμώνα», συμπληρώνοντας πως οι εισπράξεις από αυτούς είναι «αδιαμεσολάβητα έσοδα για τους τοπικούς παραγωγούς, τους ξενοδόχους και την τοπική κοινωνία».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικό της Ομάδας Ζ (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο

Ιώσεις: Αυξημένα κρούσματα και νοσηλείες - “Δίκοπο μαχαίρι” η χρήση μάσκας