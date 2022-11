Κόσμος

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Βομβαρδισμοί στο Κομπάνι, ως αντίποινα (εικόνες)

Φονικές επιδρομές της Τουρκίας στη Συρία. "Ηρθε η ώρα του λογαριασμού", λέει το ΥΕΘΑ της Τουρκίας, ως αντίποινα στην έκρηξη βόμβας στην Πόλη.

Οι δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας κατηγόρησαν την Τουρκία πως βομβάρδισε χθες Σάββατο το βράδυ περιοχές υπό τον έλεγχό τους στο βόρειο τμήμα της συριακής επικράτειας, ενώ η Άγκυρα διεμήνυσε πως ήρθε η «ώρα του λογαριασμού» μετά την τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη Κυριακή 13η Νοεμβρίου.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν παρότι μερικές ημέρες νωρίτερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, απέρριψαν την κατηγορία της Άγκυρας πως βρίσκονταν πίσω από την επίθεση στην Ιστικλάλ την περασμένη Κυριακή, όταν έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 81.

Σύμφωνα με τις ΣΔΔ, οι τουρκικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις των ΣΔΔ στις επαρχίες Χαλέπι (βόρεια) και Χασάκα (βορειοανατολικά), κυρίως στην πόλη Κομπάνι, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Τουρκία.

Teror yuvalar? tam isabet vuruslarla yerle bir ediliyor! ???? pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) November 19, 2022

«Το Κομπάνι, η πόλη που νίκησε το Ισλαμικό Κράτος, είναι στόχος βομβαρδισμών από την τουρκική αεροπορία και τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής», δήλωσε ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος των ΣΔΔ, βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι. Ο ίδιος είχε διαψεύσει κατηγορηματικά πως οι Κούρδοι βρίσκονταν πίσω από τη βομβιστική ενέργεια στην Ιστικλάλ.

Έγιναν πάνω από είκοσι πλήγματα του τουρκικού στρατού στις δύο επαρχίες, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία. Οι βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι μέλη των ΣΔΔ και έξι Σύροι στρατιωτικοί, κατά την ίδια πηγή. Οι κουρδικές οργανώσεις δεν ανακοινώνουν τις απώλειες στις τάξεις τους.

Όμως ο κ. Σάμι επιβεβαίωσε ότι έγιναν επίσης τουρκικοί βομβαρδισμοί εναντίον εγκαταστάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις του συριακού καθεστώτος στη Ράκα και στη Χασάκα (βορειοανατολικά) και στο Χαλέπι (βόρεια), κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Ο ηγέτης των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι καταδίκασε τους «επιθετικούς και βάρβαρους» τουρκικούς βομβαρδισμούς. «Ο τουρκικός βομβαρδισμός στις περιοχές μας απειλεί ολόκληρη την περιοχή. Δεν ωφελεί κανέναν. Θα κάνουμε το παν για να αποφευχθεί μείζων καταστροφή. Αν ξεσπάσει πόλεμος θα τρωθεί όλος ο κόσμος», τόνισε μέσω Twitter.

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί.

Η «ώρα του λογαριασμού»

Ήρθε «η ώρα του λογαριασμού», διεμήνυσε μέσω Twitter ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ, πάνω από φωτογραφία που εικονίζει τουρκικό μαχητικό F-16 καθώς απογειώνεται για νυχτερινή επιχείρηση.

«Τα καθάρματα θα λογοδοτήσουν για τις ύπουλες επιθέσεις τους», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

«Οι φωλιές των τρομοκρατών ισοπεδώνονται με πλήγματα ακριβείας», συμπλήρωσε σε δεύτερη ανάρτηση, που συνόδευσε με μοντάζ από την καταστροφή στόχου από αέρος, χωρίς να διευκρινίσει πού βρισκόταν.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα ως τώρα καμιά λεπτομέρεια για την επιχείρηση σε εξέλιξη.

Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittigi Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinde, teror hedeflerinin imhas?n? anbean takip etti ve talimatlar verdi.https://t.co/nliSmpT1p9#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/aFQDksLM65 — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) November 20, 2022

Οι τουρκικές αρχές κατηγορούν νεαρή με συριακή υπηκοότητα ότι τοποθέτησε τη βόμβα που εξερράγη την περασμένη Κυριακή στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Οι τουρκικές αρχές επέρριψαν αμέσως την ευθύνη στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και στις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που σύμφωνα με την Άγκυρα είναι ο «βραχίονας» του PKK στη Συρία. Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε πως «η διαταγή για την επίθεση δόθηκε στο Κομπάνι».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε προχθές Παρασκευή πως φοβόταν «πιθανή στρατιωτική δράση της Τουρκίας» στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ, παροτρύνοντας τους Αμερικανούς να αποφεύγουν αυτές τις δύο περιοχές.

Η Συρία, όπου μαίνεται εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος από το 2011, έχει κατακερματιστεί εξαιτίας των επεμβάσεων διαφόρων οργανώσεων και ξένων δυνάμεων. Μεταξύ του 2016 και του 2019, ο τουρκικός στρατός εξαπέλυσε τρεις επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη βόρεια Συρία εναντίον κουρδικών παραστρατιωτικών και άλλων οργανώσεων.

Η Άγκυρα, στρατεύματα της οποίας είναι παρόντα σε αρκετούς τομείς της βόρειας Συρίας, όπου έχουν εγκαταστήσει βάσεις, απειλεί από τον Μάιο να εξαπολύσει νέα επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον των ΣΔΔ, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση. Η τουρκική κυβέρνηση λέει πως έχει σκοπό να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» πλάτους 30 χιλιομέτρων στα νότια σύνορά της.

