Κακοκαιρία “Fobos”: χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή

Που και πότε θα ενσκήψουν τα εντονότερα φαινόμενα που "κουβαλά" το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο επηρεάζει πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή του Βορείου Ιονίου προς τα Βαλκάνια την Κυριακή, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της χώρας μας.

Οι τοπικές βροχές που εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες σήμερα στα δυτικά και βόρεια, βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, οι οποίες θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Επιπλέον, αναμένεται:

Η ενίσχυση των νοτίων ανέμων στα πελάγη σε ισχυρούς έως σχεδόν θυελλώδεις (6-7 μποφόρ) και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα θυελλώδεις (8 μποφόρ).

Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης κυρίως στα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας μας.

Η σταδιακή επέκταση των φαινομένων στα κεντρικά ηπειρωτικά και από τις νυχτερινές ώρες της Κυριακής 20/11 προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 21/11 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Η συνέχιση των φαινομένων έως τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας 21/11 κυρίως στα δυτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή 20/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την πρόγνωση για την κακοκαιρία “Fobos”, την Κυριακή στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά και κυρίως στα βορειοδυτικά πιθανώς να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια, θα διατηρηθεί όμως σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 21, στα δυτικά τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 6 με 7 από το απόγευμα στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και από το απόγευμα με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 5 και από το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ, στα νότια 6 με 7 και από το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι με σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5-7 μποφόρ, στο Θρακικό Πέλαγος έως 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι με μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια 7και από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, 6 με 7 μποφόρ, βαθμιαία στα βόρεια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα

Για την Δευτέρα προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Σταδιακή ύφεση των φαινομένων προβλέπεται από το απόγευμα στα δυτικά και στα βόρεια. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, ενώ σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια και θα φτάσει τους 16 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.





