Κόσμος

Τουρκία - “Γαμψό ξίφος”: Αντίποινα με βομβαρδισμούς σε Συρία και βόρειο Ιράκ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Τούρκοι βομβάρδισαν το Κομπάνι τη νύχτα. Η εντολή Ερντογάν και η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για την επιχείρηση.



Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της αεροπορικής επιχείρησης «Γαμψό ξίφος» στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, περιοχές οι οποίες θεωρεί ότι «χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις από Κούρδους τρομοκράτες».

Την εντολή για το χτύπημα την έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από Ινδονησία.

Cumhurbaskan? Erdogan, harekat emrini iste boyle verdi…



Erdogan, harekat emrini Endonezya donusu Milli Savunma Bakan? Akar’a bildirdi.https://t.co/pmVuOsAm16 pic.twitter.com/4kG1CJff5N — TRT HABER (@trthaber) November 20, 2022

Όπως μεταδόθηκε, πολεμικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τη Μαλάτια καθώς και από το Ντιγιάρμπακιρ, ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απογειώθηκαν από το Μπάτμαν υποστήριξαν επίσης την επιχείρηση.

«Τα αεροπλάνα απογειώθηκαν από τις βάσεις τους, η αεροπορική επιχείρηση ξεκίνησε», επεσήμανε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

Teror yuvalar? tam isabet vuruslarla yerle bir ediliyor! ???? pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) November 19, 2022

Η επιχείρηση διεξάγεται «με βάση τα νόμιμα δικαιώματα άμυνας όπως προβλέπονται στο Άρθρο 51 της Χάρτας του ΟΗΕ, προκειμένου να εξουδετερωθούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις από το βόρειο Ιράκ και τη Συρία, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων και να εξαλειφθεί η τρομοκρατία στην πηγή της», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Στη διάρκεια της νύκτας το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανήρτησε στο Twitter: «Η ώρα του λογαριασμού έχει φτάσει! Τα καθάρματα θα λογοδοτήσουν για τις ύπουλες επιθέσεις τους», αναφερόμενο στην επίθεση που σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Από αυτή σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 81.

Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittigi Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinde, teror hedeflerinin imhas?n? anbean takip etti ve talimatlar verdi.https://t.co/nliSmpT1p9#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/aFQDksLM65 — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) November 20, 2022

«Οι φωλιές των τρομοκρατών ισοπεδώνονται με πλήγματα ακριβείας», συμπλήρωσε το υπουργείο σε δεύτερη ανάρτηση, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για τους στόχους που επλήγησαν.

Οι τουρκικές αρχές επέρριψαν την ευθύνη για την επίθεση στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και στις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), κουρδική παραστρατιωτική οργάνωση που δρα στη Συρία και σύμφωνα με την Άγκυρα συνδέεται με το PKK.

Σύμφωνα με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), οι τουρκικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις των ΣΔΔ στις επαρχίες Χαλέπι (βόρεια) και Χασάκα (βορειοανατολικά), κυρίως στην πόλη Κομπάνι, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Τουρκία.

«Το Κομπάνι, η πόλη που νίκησε το Ισλαμικό Κράτος, είναι στόχος βομβαρδισμών από την τουρκική αεροπορία και τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής», δήλωσε ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος των ΣΔΔ, βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι. Ο ίδιος είχε διαψεύσει κατηγορηματικά πως οι Κούρδοι βρίσκονταν πίσω από τη βομβιστική ενέργεια στην Ιστικλάλ.

Έγιναν πάνω από είκοσι πλήγματα του τουρκικού στρατού στις δύο επαρχίες, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία. Οι βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι μέλη των ΣΔΔ και έξι Σύροι στρατιωτικοί, κατά την ίδια πηγή. Οι κουρδικές οργανώσεις δεν ανακοινώνουν τις απώλειες στις τάξεις τους.

Όμως ο κ. Σάμι επιβεβαίωσε ότι έγιναν επίσης τουρκικοί βομβαρδισμοί εναντίον εγκαταστάσεων όπου είναι ανεπτυγμένες δυνάμεις του συριακού καθεστώτος στη Ράκα και στη Χασάκα (βορειοανατολικά) και στο Χαλέπι (βόρεια), κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

Ο ηγέτης των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι καταδίκασε τους «επιθετικούς και βάρβαρους» τουρκικούς βομβαρδισμούς. «Ο τουρκικός βομβαρδισμός στις περιοχές μας απειλεί ολόκληρη την περιοχή. Δεν ωφελεί κανέναν. Θα κάνουμε το παν για να αποφευχθεί μείζων καταστροφή. Αν ξεσπάσει πόλεμος θα τρωθεί όλος ο κόσμος», τόνισε μέσω Twitter.

Η συριακή κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί.

«Μια νύχτα ξαφνικά…Ώρα λογαριασμών…», έγραψε στο Twitter ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Από την πλευρά του ο Ομέρ Τσελίκ έγραψε: «Η φράση ‘μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά’ είναι η έκφραση αποφασιστικότητας του Προέδρου μας. Αυτή η επιχείρηση που διεξάγεται σε μεγάλη κλίμακα και με υψηλή ικανότητα, δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν σε αυτούς που στρέφουν το βλέμμα τους στη χώρα μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες».

Terore nerede olursa olsun bedel odetmeye devam ediyoruz.



PENCE KILIC HAVA HAREKATI ile bir kere daha gosteriyoruz; ulkemize goz dikenler en ag?r bedelleri odeyecekler. #pencek?l?chavaharekati #PenceK?l?c #PenceK?l?c pic.twitter.com/KsAVjoHUYQ — Omer Celik (@omerrcelik) November 20, 2022

Μιλλιέτ: Η αεροπορική εκστρατεία είναι μήνυμα προς την Ελλάδα: Δεν είναι άσκηση, είναι πραγματικότητα

Η Μιλλιέτ διερωτάται ποιο μήνυμα δίνει η Τουρκία με αυτή την επιχείρηση;

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας Αμπτουλάχ Αγκάρ ο οποίος μίλησε στην Μιλλιέτ «δεν είναι απλά ένα χτύπημα. Αυτό έχει επιρροή και πέραν του YPG/PKK. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα προς χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν υιοθετήσει εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία. Αυτό δεν είναι άσκηση, αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Η Τουρκία μπαίνει σε βάθος 195 χιλιομέτρων των συνόρων που έχουν μήκος 1280 χιλιόμετρα και πραγματοποιεί πολλαπλές αεροπορικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική επίδειξη δεξότητας, μια επίδειξη δύναμης. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολύ λίγες χώρες που το αποδεικνύουν αποτελεσματικά. Είναι μεγάλη δουλειά να κάνεις μια επιχείρηση με τόσα πολεμικά αεροσκάφη, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης, αεροσκάφη τάνκερ, χρησιμοποιώντας τόσες πολλές διαφορετικές βάσεις και χρησιμοποιώντας τόσα πολλά αεροσκάφη.

Υπάρχουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επίγεια πυροσβεστικά οχήματα που παρέχουν υποστήριξη. Από αυτή την άποψη, είναι κάτι που δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει ο καθένας και ιδιαίτερα η Ελλάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο

Χανιά: Τον βρήκε νεκρό ο σπιτονοικοκύρης

Καλαμάτα: Σίδερα και σοβάδες από μπαλκόνι έπεσαν πάνω σε πεζή (εικόνες)