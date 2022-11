Δένδιας: Η Τουρκία ενεργεί ως ταραξίας στην περιοχή

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο αναθεωρητικό αφήγημα να επικρατήσει και να γίνει κυρίαρχο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην παρέμβασή του στο «Manama Dialogue».

Όπως τόνισε, αν ο αγώνας της Ουκρανίας είναι επιτυχημένος, «δε θα πρόκειται απλώς για τη νίκη μιας χώρας ενάντια σε έναν επιτιθέμενο, θα είναι η ήττα της αναθεωρητικής αφήγησης». «Αν η ρωσική εισβολή ήταν επιτυχής, τι θα εμπόδιζε τον πρόεδρο Ερντογάν να τη μιμηθεί ή άλλους αυταρχικούς ηγέτες να τη μιμηθούν;», σημείωσε.

«Η Τουρκία ενεργεί ως ταραξίας στην περιοχή», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών. «Δεν αποδέχεται το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ αλλά δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία». Όπως ανέφερε, αν κοιτάξει κανείς τον προϋπολογισμό της Τουρκίας φέτος, θα δει επιπλέον 30 δισεκατομμύρια, αυτά είναι τα κέρδη της Τουρκίας από τη μη επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Σημείωσε δε πως 800 ρωσικές εταιρείες μετεγκαθίστανται στην Τουρκία.

Τόνισε δε πως εν τέλει «η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου, είναι μια μεγάλη χώρα και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παρουσία της». 'Αλλωστε, υπενθύμισε, «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εξακολουθεί να τάσσεται σαφώς υπέρ της ένταξης στην ΕΕ υπό όρους». «Το ερώτημα είναι αν η πολιτική της Τουρκίας εξυπηρετεί αυτό το στόχο ή όχι», τόνισε και υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο, μέλος της ΕΕ, του ΝΑΤΟ που αντιμετωπίζει απειλή πολέμου, casus belli. «Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό στον 21ο αιώνα;», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε, η Τουρκία οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες με την κυβέρνηση της Τρίπολης αγνοώντας ότι τα νησιά έχουν δικαιώματα. «Είναι σαν να υπέγραφε η Ελλάδα ένα μνημόνιο με την Τυνησία, αγνοώντας την ύπαρξη της Μάλτας και της Σικελίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι και η Λιβύη λειτουργεί ως ταραξίας με δύο τρόπους, «υπογράφει παράνομες συμφωνίες με την Τουρκία, δημιουργώντας πιθανά προβλήματα με την Ελλάδα και διαχέει όπλα στο Σαχέλ, όπου βλέπουμε μια κατάσταση που ξεφεύγει από τον έλεγχο».

Αναφερόμενος στα άλλα προβλήματα της περιοχής, ανέφερε ότι «ο δυτικός κόσμος, η κοινωνία που είναι προσανατολισμένη στις αξίες, δεν έχει πολιτική για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Συρία». «Πρακτικά δεν κάνουμε τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αλλά και το Ιράν επεσήμανε είναι μια πολύ δύσκολη περίπτως και παίζει πολλές φορές το ρόλο του ταραξία. Όμως τόνισε, υπάρχουν και θετικά παραδείγματα: Οι συμφωνίες του Αβραάμ άλλαξαν εντελώς την αφήγηση, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά για τη συνολική περιοχή. «Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με τις αραβικές χώρες και να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα επί του εδάφους», επεσήμανε.

Ακόμη, η συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. «Βλέπουμε κάτι αρκετά μοναδικό. Μια συμφωνία μεταξύ δυο χωρών που δεν αναγνωρίζουν η μία την άλλη και βρίσκουν ένα τρόπο να επιλύσουν ένα ανοιχτό ζήτημα, αλλά και να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας για την επίλυσή του, αποδεχόμενοι ότι ο κόσμος είναι μια κοινωνία που βασίζεται σε κανόνες και δημιουργώντας ένα παράδειγμα για τον κόσμο».

Τρίτο παράδειγμα, όπως τόνισε, είναι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου που ήταν υπό διαπραγμάτευση εδώ και περίπου 30 χρόνια. «Δεν είναι απλώς μια διμερής συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών είναι μια λωρίδα σύνδεσης μεταξύ της Αφρικής και της Ευρώπης, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διασυνδέσεις και αγωγούς», επεσήμανε. «Είναι το τέλειο παράδειγμα για το πώς με βάση το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, οι χώρες θα μπορούσαν να επιλύσουν ζητήματα μέσω διαλόγου, όχι μόνο για τους πολίτες τους, αλλά για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή».

