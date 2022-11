Αθλητικά

Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στo Άμπου Ντάμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα νίκη για τον δις παγκόσμιος πρωταθλητή, στον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Νικητής αναδείχτηκε στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στη Φόρμουλα Ένα, ο "back to back" δις παγκόσμιος πρωταθλητής (2021, 2022), Μαξ Φερστάπεν, στο Αμπου Ντάμπι. O Ολλανδός οδηγός της Red Bull είδε πρώτος την καρό σημαία με χρόνο 1:27:45.914. Αυτή ήταν η 15η νίκη του σε 22 αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Φερστάπεν που είχε ξεκινήσει από την "pole position" ήταν πρώτος από την αρχή έως το τέλος, κι ενώ είχε εξασφαλίσει τον τίτλο ήδη από τον περασμένο μήνα στην Ιαπωνία, με τέσσερις ακόμη αγώνες ν' απομένουν για να «πέσει η αυλαία». Αυτή ήταν η 35η νίκη στην καριέρα του Μαξ Φερστάπεν και δεύτερη διαδοχική στην πίστα "Γιας Μαρίνα».

Δεύτερος στο Άμπου Ντάμπι, αλλά και δεύτερος στη γενική κατάταξη του φετινού πρωταθλήματος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari με (+8.771), ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull (+10.093).

Ο Γερμανός πιλότος της Aston Martin Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του, κατετάγη 10ος και πήρε τον τελευταίο βαθμό του, ενώ ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψε στον 55ο γύρο από τους συνολικά 58 και είναι 6ος στη γενική κατάταξη.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι του Άμπου Ντάμπι και οι κατατάξεις σε οδηγούς και κατασκευαστές έχουν ως εξής:

1. Mαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 27:45.914

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 8.771

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) +10.09

4. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) +24.892

5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) +35.888

6. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) +56.234

7. Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) +57.240

8. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) +76.931

9. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) +83.268

10. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) +83.898

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 454 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ--

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 308

3. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 305

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 275

5. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 246

6. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 240

7. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 122

8. Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 92

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) 81

10. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 49

11. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren) 37

-. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) 37

13. Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 25

14. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 23

15. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 18

16. Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) 12

17. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 12

18. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 6

19. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 4

20. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 2

21. Νικ ντε Φρις (Ολλανδία/Williams) 2

22. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Aston Martin) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-RBPT 759 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ--

2. Ferrari 554

3. Mercedes 515

4. Alpine-Renault 173

5. McLaren-Mercedes 159

6. Alfa Romeo-Ferrari 55

7. Aston Martin-Mercedes 55

8. Haas-Ferrari 37

9. AlphaTauri-RBPT 35

10. Williams-Mercedes 8

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής που τράκαρε με αυτοκίνητο

ΕΕΣ: Ημερίδα για την Προστασία Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο