Ρεύμα - ΔΕΗ: τα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο

Η υποχώρηση των διεθνών τιμών των καυσίμων, ώθησε σε ανάλογες κινήσεις την εταιρεία. Πως και πότε θα προκύψει η τελική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Χαμηλότερες τιμές από εκείνες του Νοεμβρίου έδωσε για τον Δεκέμβριο η ΔΕΗ στα νέα της τιμολόγια ρεύματος που έδωσε στην δημοσιότητα.

Η μείωση των διεθνών τιμών οδήγησε την επιχείρηση στη μείωση των τιμών έναντι του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κοστολόγησε με 0,38 ευρώ την κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες.

Για πάνω απο 500 κιλοβατώρες το κόστος ανά κιλοβατώρα θα είναι 0,392 ευρώ.

Για το νυχτερινό τιμολόγιο η τιμή της κιλοβατώρας θα είναι 0,339 ευρώ.

Για τον Νοέμβριο τα ανάλογα κόστη ήταν 0,397 ευρώ για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 0,409 για τις 500 κιλοβατώρες και πάνω..

Βέβαια για τον καταναλωτή το πραγματικό κόστος θα προκύψει μετά την ανακοίνωση των επιδοτήσεων από την κυβέρνηση.

