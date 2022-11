Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Μητέρα: χτυπούσαν και κλείδωναν τα παιδιά σε κλουβί! (βίντεο)

Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας, τα παιδιά της οποίας φιλοξενούνταν σε δομή της "Κιβωτού του Κόσμου", που αφήνει αιχμές και για παράνομες υιοθεσίες.

Σε ακόμη μια καταγγελία για την «Κιβωτό του Κόσμου», καταγγελία που προκαλεί νέο σοκ, προχώρησε μητέρα παιδιών που φιλοξενούνταν στην «ΚτΚ», λίγες ώρες πριν από την σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την λήψη μέτρων σχετικά με την λειτουργία της ΜΚΟ στο εξής και ενώ ήδη ο Αρχιεπίσκοπος έχει λάβει μέτρα σε βάρος του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου.

Η μητέρα, στην καταγγελία της που έγινε στο debater.gr και προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, υποστηρίζει ότι στην δομή χτυπούσαν και κλείδωναν σε κλουβί τα παιδιά, ενώ κάνει έμμεσες αναφορές και σε παράνομες υιοθεσίες.

Η καταγγελία της μητέρας σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στην «Κιβωτό του Κόσμου»:

«Δυστυχώς ήταν και τα δικά μου παιδιά στην Κιβωτό, φοβάμαι κιόλας να πω το οτιδήποτε… Δυστυχώς έχει κακοποιηθεί και το δικό μου παιδί το μεγάλο, ο γιος μου που είναι 15 χρονών. Πριν από κάποιους μήνες, γιατί βασικά εγώ τα παιδιά τα πήρα τώρα.

Γνωρίζανε φυσικά ότι τα παιδιά κακοποιούνται και είχαν γίνει διαφορά περιστατικά και ο Συνήγορος του Πολίτη ήταν ενήμερος.

O γιος μου ο μικρός τώρα είναι εννιά, όταν ήταν στο Βόλο, απ ότι μου είπε το παιδί και έχω δώσει και φωτογραφίες στον Συνήγορο του Πολίτη, τους έχω στείλει δηλαδή και υλικό. Κλείδωναν το παιδί μέσα και όχι μόνο το δικό μου το παιδί, απλά δυστυχώς ήταν και το δικό μου παιδί μέσα σε όλο αυτό. Κλείδωναν τα παιδιά μέσα σε κλουβί χωρίς φαγητό, χωρίς νερό όλη την ημέρα και το άφηναν εκεί για τιμωρία. Για παραδειγματισμό… Δηλαδή ζούμε σε συνθήκες μεσαίωνα. Και όμως υπάρχουν φωτογραφίες από το κλουβί αυτό, διότι εγώ πήγα στο Βόλο. Αν μάθουν ότι εγώ μίλησα…

Είχε σωματική βία, τον είχαν χτυπήσει. Υπήρχε μέσα κάποιος από την Κιβωτό ο οποίος τέλος πάντων ήταν παιδαγωγός και απ ότι μου είπε εμένα το παιδί: «ήμουν και εγώ στο περιστατικό, με είχαν χτυπήσει. Είχα φάει χαστούκια…» και αυτός ο κύριος που πήγε στην Αστυνομία του Βόλου, ο γιος μου τον γνώριζε και μου είπε ότι είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος και δεν υπήρχε περίπτωση να πει - ήταν ο μοναδικός που πρόσεχε τα παιδιά εκεί στο Βόλο - όλα αυτά δεν ήταν ψέματα.

Εμένα ο γιος μου, μου είπε ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος αξιόλογος και στη δουλειά του ήταν πάρα πολύ καλός. Το παιδί μου είπε ότι γνωρίζει και το παιδί αυτό, για το 16χρονο που είχε συμβεί το περιστατικό αυτό. Το παιδί που αναφέρεται ο γιος μου τον ήξερε. Μου είχε πει ότι τον είχαν χτυπήσει σίγουρα, είχε γίνει σωματική κακοποίηση. Τώρα για βιασμό δεν γνωρίζω η ασέλγεια, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα και ένα παιδί είναι δύσκολο τώρα. Καταλαβαίνετε…

Δυστυχώς έχουν και κύκλωμα υιοθεσιών, με απειλούσαν συνέχεια ότι θα δώσουν το κοριτσάκι μου, επειδή δεν το είχε αναγνωρίσει ο μπαμπάς του. Τελικά πήγαμε και κάναμε την αναγνώριση όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε. Τα είχανε χωρίσει, έχω τρία παιδιά, το κοριτσάκι ήταν στην Αθήνα μόνο του, το είχαν χωρίσει από τα αδέρφια του, στείλαν τα παιδιά μου στο Βόλο για να μην υπάρχει κανένα παιδί εδώ, να είναι μόνο του για να μπορέσουν να το δώσουν για υιοθεσία. Με απειλούσαν, έβαλα δικηγόρο τον οποίο πλήρωσα εγώ με δικά μου χρήματα, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία μου πήγε εμένα πάνω από 10.000 ευρώ».

