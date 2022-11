Πολιτική

“Κιβωτός του Κόσμου” – Σύσκεψη στο Μαξίμου: Τι θα αλλάξει στις δομές

Το πλάνο που θα συζητηθεί τη Δευτέρα στο Μαξίμου και το Εθνικό Σχέδιο κατά της Κακοποίησης των Παιδιών.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα στις 9.30 το πρωί, με θέμα τις προνοιακές δομές, μετά τις καταγγελίες για την «Κιβωτό του Κόσμου», ζήτημα το οποίο θα βρεθεί στο επίκεντρο.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Γ.Γ Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργου Σταμάτη.

Οι μαρτυρίες πρώην τροφίμων για τα όσα καταγγέλλονται για Κιβωτό συγκλονίζουν, ενώ η εισαγγελία Ανηλίκων ερευνά τις καταγγελίες για περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στη δομή, έχοντας βάλει στο μικροσκόπιό της τρεις υποθέσεις ασέλγειας και τέσσερις καταγγελίες για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς παράγοντες, τούτη την ώρα προέχει η διερεύνηση από την Δικαιοσύνη των καταγγελιών περί σεξουαλικής κακοποίησης και βάναυσης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1 και στην περίπτωση, που αποδειχθεί πως έχουν βάση οι καταγγελίες, στην κυβέρνηση προσανατολίζονται στην αντικατάσταση των μελών της παρούσας διοίκησης από ένα μεταβατικό σχήμα αποτελούμενο από δημοσίους λειτουργούς, προκειμένου να μην διασαλευθεί η ομαλή λειτουργία της δομής.

Επιπλέον, πρόκειται να εντατικοποιηθεί ο περιοδικός έλεγχος στην «Κιβωτό του Κόσμου» μέσω της εγκατάστασης ενός μόνιμου συνεργείου αποτελούμενο από έναν ελεγκτή, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο.

Την ερχόμενη Παρασκευή, εξάλλου, εισάγεται στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Εθνικό Σχέδιο κατά της Κακοποίησης των Παιδιών.