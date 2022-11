Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Στην Εισαγγελία Ανηλίκων η υπόθεση

Επιστρέφει στην Εισαγγελία Ανηλίκων η υπόθεση των καταγγελιών για κακοποίηση που έγιναν από παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε δομές της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου».

Η Εισαγγελία Ανήλικων αναλαμβάνει την έρευνα για την υπόθεση των καταγγελιών για κακοποίηση, που έγιναν από παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε δομές της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου».

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία, που με εισαγγελική εντολή ξεκίνησε να σχηματίζει η Υπηρεσία Προστασίας Ανήλικων της Αστυνομίας, επιστρέφει στην Εισαγγελία προκειμένου η διερεύνηση της υπόθεσης να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί από την Εισαγγελία Ανήλικων, η οποία αφού μελετήσει τα στοιχεία της υπόθεσης θα αποφανθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αν ναι σε βάρος ποιων πρέπει να αποδοθούν.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών, παράλληλα, ξεκινά, σύμφωνα με πληροφορίες, έρευνα για τη διαρροή στον Τύπο στοιχείων της υπόθεσης, όσο ο φάκελος βρισκόταν στην αρμόδια υπηρεσία Ανηλίκων στην ΓΑΔΑ.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται: «Αναφορικά με την υπόθεση γνωστής ΜΚΟ, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι, μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ανατέθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, η οποία πραγματοποίησε προανακριτικές πράξεις και υπέβαλε το σχετικό προανακριτικό υλικό στην παραγγέλουσα Αρχή».

Ο πατήρ Αντώνιος, ιδρυτής και επικεφαλής έκανε σήμερα τις πρώτες δηλώσεις του για την υπόθεση, δηλώνοντας πλήρη άγνοια, αλλά και έκπληξη από τις καταγγελίες.

Την ίδια ώρα, νεαρό αγόρι που κατήγγειλε την κακοποίησή του σε δομή της «Κιβωτού» στη Χίο, πέρασε την πόρτα της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων Αττικής.

Θεοδωρικάκος: Ο νόμος ισχύει για όλους

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει τα εξής σχετικά με τις τελευταίες καταγγελίες για την Κιβωτό του Κόσμου:

«Ο Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακριτική μεταχείριση. Για κανέναν. Όποιος κι αν είναι ο θύτης, όποιο και αν είναι το θύμα. Για εμάς δεν υπάρχουν άβατα και «γκρίζες ζώνες» ελέγχου και επιβολής του νόμου. Γι αυτό και κατόπιν καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών στην "Κιβωτό του Κόσμου", η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει απολύτως στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προκειμένου να αποκαλυφθεί -και σε αυτή την περίπτωση- όλη η αλήθεια.

Η αποκάλυψη και η τιμωρία κάθε εγκληματικής πράξης -εφόσον έχει τελεστεί και αποδειχθεί- είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολιτών. Αλλά και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και της αυτονόητης αξίωσης κάθε πολίτη για ισονομία στην πράξη. Αυτό αποτελεί, για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την αυτονόητη αποστολή μας την οποία υπηρετούμε καθημερινά. Αυτό αποτελεί, για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την αυτονόητη αποστολή μας την οποία υπηρετούμε καθημερινά».

