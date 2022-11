Αθλητικά

ATP Finals: Ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε το ρεκόρ του Φέντερερ

Ο «Νόλε» έγινε ο γηραιότερος τενίστας που κατακτά τον τίτλο των ATP Finals.

Με 7-5, 6-3 επικράτησε του Κάσπερ Ρουντ ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό των φετινών ATP Finals στο Τορίνο ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ με έξι κατακτήσεις στο τουρνουά! Με πέντε νίκες αυτή την εβδομάδα, το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε αήττητος στον τίτλο γράφοντας ιστορία. Χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολία στην “Pala Alpitour” απέναντι στον Νορβηγό τενίστα, τον οποία νίκησε με straight sets. Eίχαν προηγηθεί οι νίκες του 35χρονου Σέρβου τενίστα επί των Στέφανου Τσιτσιπά, Αντρέι Ρούμπλεφ, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Τέιλορ Φριτς πριν... δυσαρεστήσει τον 23χρονο Ρουντ.

Ο "recordman" «Νόλε» έγινε ο γηραιότερος τενίστας που κατακτά τον τίτλο των ATP Finals, ενώ από το βράδυ της Κυριακής (20/11) είναι και μόλις ο δεύτερος τενίστας στην ιστορία που στέφεται πρωταθλητής σε τρεις διαφορετικές πόλεις.

Χρειάστηκε να περιμένει επτά χρόνια, πάντως ο Τζόκοβιτς για να φτάσει τους έξι τίτλους ATP Finals στην καριέρα του, αφού η τελευταία φορά που είχε αναδειχτεί νικητής του τουρνουά ήταν το 2015. Και αφού είχε δύο ήττες σε τελικούς, το 2016 και το 2018 από Μάρεϊ και Ζβέρεφ αντίστοιχα, αλλά και αποκλεισμούς στα ημιτελικά εν συνεχεία, το 2022, έγραψε το όνομά του ξανά στη λίστα των νικητών και θα προσθέσει 4.800.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του.

