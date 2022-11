Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία Σύρων: κακοποιούν τα 4 παιδιά μας (βίντεο)

Συγκλονίζουν όσα καταγγέλλει το ζευγάρι στον ΑΝΤ1 για όσα φέρεται να βιώνουν τα παιδιά του. Ένταση προκλήθηκε όταν επιχείρησαν να μπουν στην δομή, παρουσία της κάμερας.

Πληθαίνουν καθημερινά οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών στην "Κιβωτό του Κόσμου", ενώ αναμένονται οι αποφάσεις του Μεγάρου Μαξίμου για την λήψη μέτρων σχετικά με την λειτουργία της ΜΚΟ στο εξής και ενώ ήδη ο Αρχιεπίσκοπος έχει λάβει μέτρα σε βάρος του πατρός Αντωνίου Παπανικολάου.

Στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε το πρωί της Δευτέρας, ο Ανουάρ Μπακρί, Γραμματέας συνδέσμου Σύρων Ελλάδας καταγγέλοντας πως προσφυγόπουλα από τη Συρία δέχτηκαν κακοποίηση σε δομές του οργανισμού.

Η οικογένεια με τα 4 παιδιά, καταγγέλει την σωματική βία κατά του αγοριού, ενώ όλα τα παιδιά, φιλοξενούνται σε δομές της "Κιβωτού του Κόσμου", όμως χωρισμένα, δύο στην Αθήνα και δύο στην Καλαμάτα, δε αυτά της Αθήνας φέρονται να είναι αποκομμένα το ένα απο το άλλο..

"Πίσω μας είναι η Κιβωτός του Σατανά και το όνομα αυτού είναι Αντώνιος Παπανικολάου." ξεκίνησε σε έντονο τόνο ο Ανουάρ Μπακρί.

"Για την καταγγελία, έχουμε ενημερώσει γραπτά και στην υπουργό, έχουμε στείλει φωτογραφίες. Τα παιδιά έχουν κακοποιηθεί από τους σεκιουριτάδες και τους νταήδες του κυρίου αυτού. Τα παιδιά είναι στη δομή περίπου δύο χρόνια", συνεχίζει.

Οι γονείς είχαν τα 4 παιδιά τους ηλικιών από 3 έως 5 ετών στην "Κιβωτό του Κόσμου" και σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν οι γονείς, ήταν πολύ δύσκολο να τα βλέπουν. "Έβλεπαν τα παιδιά δέκα λεπτά κάθε ενάμιση μήνα", τονίζει ο Μπακρί.

Η μητέρα των παιδιών, ανέφερε ότι ο ξυλοδαρμός γινόταν γιατί όταν έφευγε η μητέρα, έκλαιγαν και τη ζητούσαν.

Όπως συνεχίζει η καταγγελία, γινόταν προσπάθεια να αποκοπούν από τη μητρική τους γλώσσα και τον τόπο πρέλευσής τους.

Όπως συνεχίζει η καταγγελία, τα παιδιά φοβούνταν όπωε είπε η μητέρα, έτρεμαν και της είπαν ότι "τα έβαζαν σε καφάσια, σε κλουβιά, κάτι μεγάλα κλουβια για παπαγάλους στον κήπο για δύο και τρεις ημέρες, σε απομόνωση" αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ανουάρ Μπακρί.

Αναφορές ότι έκλειναν παιδιά σε κλουβιά, είχαν γίνει και νωρίτερα στην εκπομπή από μητέρα, η οποία στην καταγγελία της, υποστήριξε ότι στην δομή χτυπούσαν και κλείδωναν σε κλουβί τα παιδιά, ενώ μίλησε έμμεσα και για παράνομες υιοθεσίες.

Στη συνέχεια, οι γονείς των παιδιών μαζί με τον Γραμματέα συνδέσμου σύρων Ελλάδας, εισέβαλαν με τη βία στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου με αίτημα να επιστραφούν τα παιδιά τους σε αυτούς.

